Vox ironiza sobre la moción de censura: «Solo quedan 16 días posibles» El portavoz del partido de Abascal, Jorge Buxadé, asegura que a final de agosto afirmaron que tenían 30 días para presentar la moción de censura y que están en plazo

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 14/09/2020 14:27h

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que esta formación política todavía se encuentra dentro del plazo fijado para registrar en el Congreso de los Diputados la moción de censura anunciada por Santiago Abascal el pasado 29 de julio en el debate sobre el último decreto del estado de alarma.

El eurodiputado ha afirmado en la rueda de prensa celebrada al finalizar la reunión de este órgano del partido que «cuando hicimos la primera rueda de prensa el 31 de agosto teníamos 30 días posibles. Hoy estamos a 14 de septiembre solo quedan 16 días posibles para que Vox plantee la moción de censura».

Sobre la posibilidad de que el Partido Popular cambie su vote, del no a la abstención, no quiso realizar una valoración extensa, pero subrayó que «veletas en España ya tenemos suficientes. No voy a opinar sobre su cambio de posición y tendrá que responder ante su electorado. Lo que se discute es si se está a favor o en contra del Gobierno de Sánchez e Iglesias».

Finalmente, se mostró contrario a apoyar la comisión de investigación sobre la operación Kitchen.