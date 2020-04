ABC / Vídeo: AT

Irene Montero sigue dando positivo por coronavirus después de un mes en cuarentena Mientras la ministra de Igualdad lleva desde el pasado 11 de marzo aislada en su domicilio, Pablo Iglesias no ha cumplido con la cuarentena y mantiene su agenda

La ministra de Igualdad Irene Montero continúa en aislamiento domiciliario porque todavía sigue dando positivo por coronavirus. Así lo ha confirmado este jueves en unas declaraciones a Telecinco. Montero, que fue uno de los primeros miembros del Gobierno en verse afectados por la pandemia, junto a la ministra Carolina Darias (que ya ha sido dada de alta), lleva más de un mes en cuarentena.

El pasado 11 de marzo, antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma, la número dos de Unidas Podemos se sometió a las pruebas después de presentar síntomas de Covid-19. Desde entonces, se encuentra aislada en su casa y trabajando de forma telemática. Aunque no ha cesado su labor, Montero no ha participado en ningún Consejo de Ministros por motivos de seguridad. Según explicó Moncloa, las videoconferencias para el Consejo de Ministros se tienen que hacer mediante líneas y mallas estrictamente verificadas por el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que no le es posible conectarse desde su casa, informa Europa Press.

Montero, que ha señalado que se encuentra bien y que ha tenido «suerte» dado que sus síntomas han sido muy leves, ha explicado que debe seguir aislada porque es posible que pueda contagiar el virus. «Comparto con mi pareja las tareas del hogar y el cuidado de los niños, pero una de ellas es lactante todavía», ha explicado Montero en alusión a Pablo Iglesias.

Una prudencia que contrasta con la actitud de Pablo Iglesias, a quien se puso en cuarentena tras el positivo de Montero, pero que cumplió. El líder de Unidas Podemos acudió al Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma, que se celebró el sábado 14 de marzo. Tan solo 72 horas después de que trascendiese el positivo de Montero. Esos días también acudió a una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Desde aquel 11 de marzo, Iglesias ha mantenido su agenda.

Preguntado por esta cuestión, Fernando Simón justificó la actitud del vicepresidente segundo del Gobierno alegando que existen que hay «excepciones razonables». «Si bien la norma general es la que es, tenemos que entender que los documentos del ministerio consensuados con las comunidades prevén ciertas excepciones razonables», esgrimió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La gestión del virus en el seno del Gobierno de coalición ha sido motivo de polémica desde que se conocieran los primeros casos en el Ejecutivo. Montero y Darias fueron las primeras que dieron positivo, apenas días después de la manifestación del 8-M y en la semana que la pandemia explotó en España.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que también acudió a la manifestación en Madrid, también resultó infectada por el Covid-19. Y, como ella, la vicepresidenta Carmen Calvo, que se ha reincorporado a su trabajo esta semana.