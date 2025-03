Belarra sucede a Iglesias como líder de Podemos con menos votos y participación que él

Podemos tiene siete años largos de historia, se fundó en 2014. Y este domingo avanzaron por primera vez hasta una etapa de transición que determinará si les espera futuro o si sigue en espiral descendente. La IV Asamblea del partido convirtió a Ione Belarra no solo en la primera mujer en liderar la marca, sino en la primera persona en hacerlo que no sea Pablo Iglesias . Algo que no propició ningún sobresalto. Primero, porque el propio Iglesias le encomendó esa tarea ; segundo, porque tenía a toda la dirección morada y a los principales líderes de Unidas Podemos (UP) de su lado.

«Me voy a dejar la piel para llevar este proyecto lo más lejos posible», les gritó la ministra de Derechos Sociales al más de un millar de asistentes al auditorio Paco de Lucía , en Alcorcón. Su disposición es una cosa; que lo consiga otra distinta. Por el momento, Podemos tendrá que trabajar para sobrevivir al hiperliderazgo de Iglesias . Casi nada. Él fundó el partido y ha sido la cara visible desde entonces. Las loas a su persona no faltaron en este congreso, incluso por parte de un rival. Y eso que Iglesias decidió no asistir para no quitarle protagonismo a su candidata.

Si el primer reto de Belarra es «Crecer», como llamó a su candidatura a la Secretaría General, de primeras entra con mal pie. Los resultados advierten de un retroceso y/o hartazgo en la movilización de sus bases.

La candidata de la dirección logró exactamente 9.414 votos menos de los que el exvicepresidente segundo y exlíder de Podemos obtuvo en el proceso del año pasado, cuando revalidó su Secretaría General en un proceso telemático durante el primer confinamiento. La participación también cae en comparación con mayo de 2020: votaron 5.758 personas menos. A pesar de la intensa campaña de Belarra y portavoces de Podemos con llamamientos constantes a votar. Por ejemplo, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique , borró todos sus mensajes en Twitter la semana pasada y solo dejó 15; la mayoría orientados a movilizar a los inscritos morados, que parece que no despiertan del letargo.

La asamblea en números

En esta IV Asamblea han participado 53.443 personas de un censo activo de 138.847. Esta bolsa de inscritos son los verificados en los últimos meses y a los que Podemos da validez. Es precisamente ese número el que el partido utiliza para aplicar porcentajes, a pesar de que hay registrados más de 500.000 desde la fundación. El dato de participación según el censo activo es de 38,49 por ciento . Si se toma de referencia el censo total desde 2014, es más bajo: un 10,68. Estos números también son reveladores si se les da la vuelta: véase que a 85.404 militantes no les interesó participar en el proceso interno, de los 138.847 que tenían derecho a elegir futuro líder.

Con estos datos, Belarra se impuso a sus rivales con un apoyo sobrado del 88,7 por ciento (43.753 votos), siempre según el censo activo. Esteban Tettamanti, concejal de San Lorenzo de El Escorial, logró un 1,97 (2.730 votos). El crítico y militante Fernando Barredo, un 2,24 (3.106).

Durante la presentación de candidaturas, el sábado, Barredo fue especialmente incisivo con Belarra, Iglesias y la dirección, y con ello se ganó abucheos de gran parte del público. «¡El partido democrático más opaco de Europa!», denunció. «¡Pues pírate a tu casa! ¡Mentiroso!» , le gritaban. Barredo acusa a la secretaria general de «pucherazo» y a la dirección morada de «ningunear» al resto de rivales.

Por su parte, Tettamanti presentó su candidatura con una de cal y otra de arena: reivindicó el trabajo de Iglesias, pero lamentó que Podemos no haya sido capaz de lograr estructura territorial. El sábado, también criticó a Belarra, que se saltó la primera jornada del congreso y no asistió de público a escuchar a su equipo y rivales.

Con loas al exlíder

La ministra sí estuvo sentada en primera fila con la tranquilidad de quien ya acaricia la victoria. Su primer discurso como líder de Podemos fue acto seguido, con mención al ausente Iglesias. «Quiero dedicar mis primeras palabras a un compañero muy querido, un militante que nos ha enseñado que se podía levantar una fuerza desde abajo y romper con el bipartidismo y los partidos corruptos, Pablo Iglesias», expresó Belarra. «Esta siempre, siempre será tu casa», siguió.

Su discurso coincidía en el tiempo con la manifestación del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el centro de Madrid para protestar contra los indultos a los presos del «procés» . Y Belarra reservó un espacio para cargar contra «el odio de Colón». Así lo expresó: «Frente a la alegría de pelear por un país mejor, las derechas vuelven a petrificarse hoy de nuevo en una foto en blanco y negro». Y alusiones directas a Pablo Casado , líder del PP: «España no se merece esta oposición».

La asamblea se celebró en el auditorio al aire libre Paco de Lucía, en Alcorcón, y no en Vistalegre. Con las restricciones de aforo por la pandemia y sin el impulso de Iglesias el partido ya no podría llenarlo. Eso sí, según apuntaron, cumplieron con la distribución de 1200 entradas y por allí pasaron este domingo más de 1000 simpatizantes. Belarra eligió ‘La leyenda del tiempo’, de Camarón de la Isla, para cerrar . «El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero...», se escuchó cuando bajó del escenario. Segundos antes había empezado su cuenta atrás para garantizar la supervivencia del partido: «Podemos no nació para gobernar en minoría, tenemos que ser la principal fuerza de este país y no nos confirmamos, hay que ganar las elecciones...». Un discurso de otra época para un tiempo nuevo.

