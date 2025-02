Invertir en un futuro sostenible

No hay duda de que los efectos conjuntos de los cambios tecnológicos y la emergencia climática transformarán nuestros modelos de organización públicos y privados, nuestras forma de consumo, vida social, biodiversidad, hábitat y nuestra propia identidad. El sector de la inversión debe contribuir de forma activa a este cambio, ya que supone tanto una necesidad como una oportunidad. Estamos convencidos de que, integrando los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en nuestras decisiones de inversión, contribuiremos positivamente a este cambio. Las autoridades públicas aciertan al sumarse. La Comisión Europea, por ejemplo, trabaja en la definición de un sistema de clasificación o «taxonomía» de las actividades económicas consideradas «sostenibles desde el punto de vista medioambiental» para los inversores, para orientar mejor los flujos financieros.

Si un fondo desea invertir en las empresas líderes del futuro, como es el objetivo de ODDO BHF Avenir Europe, la sostenibilidad debe entenderse en un sentido más amplio, no solamente financiero. El objetivo financiero de ODDO BHF Avenir Europe es ayudar al crecimiento de empresas prometedoras hasta convertirse en campeones globales. El proceso de inversión se basa en esta idea, con un enfoque bottom up puro, sin sesgos de estilo ni apuestas macroeconómicas, para generar una rentabilidad a largo plazo a lo largo de los inevitables ciclos económicos. El equipo de gestión de la cartera elige entre las que, según su análisis, son las mejores empresas de su clase dentro de cada temática. Las empresas que buscan tienen un alcance global, pueden autofinanciar su crecimiento y siguen siendo rentables incluso en una recesión.

Exclusiones sectoriales

Para responder a las exigencias de objetivos de inversión sostenibles, ODDO BHF Avenir Europe también ha aplicado exclusiones sectoriales en su proceso de inversión desde 2003. Nunca hemos invertido en tabaco, alcohol, juego, carbón o energía nuclear y siempre hemos evitado empresas controvertidas y empresas cuyas prioridades de los directivos y accionistas no se ajustaban a nuestras convicciones. Este enfoque se formalizó en el folleto con criterios ESG concretos en 2019. El fondo sigue un estricto proceso de integración ESG con exclusiones, construcción de la cartera y diálogo con las empresas. Además de las exclusiones sectoriales habituales y las nuestras propias, descartamos de nuestro universo de inversión a las empresas una baja calificación ESG, que suponen al menos el 20% de las empresas de nuestro universo de inversión en Europa.

Pascal Riégis, gestor del fondo ODDO BHF Avenir Europe y Co-Director de Renta Variable Fundamental en ODDO BHF Asset Management.

Al construir la cartera, nuestro modelo ESG propio otorga una calificación a cada empresa, lo que afecta a la cartera final, ya que no puede haber más de un 10% de empresas con un riesgo ESG elevado. Además, se mantiene un diálogo sistemático entre el equipo de gestión del fondo y las empresas con peores calificaciones. El fondo retirará su inversión si no hay resultados positivos después de 18 a 24 meses. De las empresas que cumplen los requisitos, no invertimos más del 10% de la cartera en acciones con la calificación ESG más baja (es decir, 1 de una escala de 1 a 5). Si invertimos en alguna empresa así, entablamos sistemáticamente un diálogo con ella y, en caso de no ver avances en un plazo de 18 a 24 meses, vendemos la posición.

Cuestiones sociales y de gobierno corporativo

La integración de criterios ESG estrictos en un proceso de inversión constituye un auténtico reto. Las cuestiones ESG no son blanco o negro. Hay muchas zonas grises en las que los inversores deben ejercer un criterio independiente. Los participantes del mercado se han enfocado en las cuestiones medioambientales, debido a que el cambio climático sigue siendo posiblemente la mayor amenaza para la economía de medio a largo plazo. Siempre hemos apoyado las cuestiones sociales y de gobierno corporativo que son fundamentales para analizar las empresas de acuerdo con criterios ESG. La crisis de la covid-19 ha vuelto a poner en el foco las cuestiones sociales. Creemos que los inversores prestarán más atención a la forma en que la empresa se prepara para gestionar escenarios extremos, para gestionar su cadena de suministro, sus empleados y su disposición para trabajar de forma digital. El mercado no esperaba una crisis sanitaria de este tipo, pero ha entendido que la próxima podría ser similar o incluso peor, debido a los problemas climáticos. Por eso, los criterios ESG han llegado para quedarse y van a determinar la gestión y la rentabilidad de ODDO BHF Avenir Europe en los próximos años.