La intervención de Pablo Casado tras reunirse con Pedro Sánchez, en directo

15.46Finaliza la intervención de Pablo Casado.

15.45«No quiero electoralizar esta visita, [...] digamos que sigue la incertidumbre, y más cuando no se saben cuáles van a ser los aliados para conformar Gobierno», afirma Casado. «En Cataluña sigue habiendo un problema serio de cumplimiento de la legalidad», continúa, y añade que «la aplicación de la Constitución en Cataluña no es opresora, sino liberadora», y dice que hay recursos más allá del 155. «Espero que el Gobierno que salga de la investidura ponga orden, si se me permite la expresión, en Cataluña».

15.42«Confío en que en las elecciones autonómicas y municipales, al PP siempre le otorgan los ciuudadanos un plus por nuestra presencia territorial [...] y sobre todo porque tenemos un buen balance de gestión», dice Casado.

15.39«Si se llega a un acuerdo con los independentistas, la oposición del PP va a ser frontal», reitera Casado, y continúa: «Los españoles quieren seguir en un país descentralizado pero unido».

15.35En las celebraciones del 28-A se vio que «había algún partido más interesado en acercarse al PP que cambiar el Gobierno de España», dice Casado. «Nunca he sobreactuado, nunca he hecho una apelación a algo que fuera ajeno a lo que estaba pasando en la política española, siempre contrastando a qué me refería [...] y siempre con adjetivos más o menos acertados que se referían a un comportamiento», añade.

15.31Casado califica de «fraude de ley» que Puigdemont se pueda presentar a las Elecciones Europeas y anuncia que «el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de un juzgado de Madrid» que hoy ha permitido al expresidente de la Generalitat esa opción.

15.27«No he cruzado la línea de la descalificación personal con ninguno de mis adversarios políticos», afirma Casado. «A veces, y yo también lo he sufrido, hay descalificaciones que descontextualizadas pueden extrañar más, pero siempre han sido vinculadas a una actuación de Gobierno y no le he hecho ningún reproche [...] y creo que eso es positivo. Hay dos partidos en España que han protagonizado la historia democrática, siempre he defendido el bipartidismo, y he hablado de la inestabilidad del multipartidismo», continúa.

15.22Casado vuelve a negar que haya posibilidad de que el PP se abstenga en una investidura de Pedro Sánchez. «En este caso hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez, con partidos con los que ha pactado anteriormente como Ciudadanos —recuerda que ya lo hicieron en 2016— o incluso de Podemos con regionalistas que no necesitarían el apoyo de ERC o PDECat», señala.

15.19«La reunión ha durado la mitad que la de agosto», dice Casado. «No es una reunión para hablar de pactos o gobernabilidad porque no hay un Gobierno conformado [...] y por deferencia hacia la Jefatura del Estado», pero añade el líder del PP que «yo no tengo adversarios políticos, quizás con excepción de los independentistas o los batasunos. No es que el PP no quiera hablar, el cordón sanitario se tejió contra el PP».

15.16«Hay que velar por la unidad nacional y la igualdad de los españoles» a la hora de realizar transferencias a las comunidades, dice Casado en referencia al PNV.

15.15Un periodista pregunta a Casado si está pidiendo a Ciudadanos que apoye a Sánchez. «No puedo contestar. A nadie le pido que haga nada más que lo que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones, que el Gobierno no dependa de partidos que quieran romper España. El resto de partidos deberá marcar sus estrategias», responde.

15.14Casado descarta el apoyo del PP o una abstención a Sánchez en una investidura. «Eso no quiere decir que se pueda llegar a acuerdos», añade, con partidos que respeten la unidad nacional. Sobre el Gobierno, asegura que el de Sánchez va a ser «el más débil de la historia democrática».

15.10«El PP es el segundo partido a nivel nacional y vamos a ejercer ese liderazgo de la oposición», afirma Casado. «Hemos mantenido un tono constructivo en las cuestiones de Estado y por el bien de España, si este Gobierno tiene la posibilidad de seguir gobernando, esa estabilidad redundará en beneficio de todos los españoles» siempre y cuando no dependa de los nacionalsitas, añade.

15.08Tras la breve intervención, comienza el turno de preguntas de los periodistas. «No sabemos qué planteamiento va a hacer [Sánchez] a otros partidos», por lo que no habla de pactos. «Si el Gobierno consigue esa investidura y sigue al frente esta legislatura» es importante que no dependa de los partidos nacionalistas y que no haya contraprestaciones. Confirma que no pondrá pegas a que el Rey proponga a Sánchez para una investidura.

15.06El líder del PP asegura que también han hablado de política internacional y destaca que España debe tener un papel importante en la situación de Leopoldo López: «Que España esté del lado de un país hermano».

15.04Casado asegura que «por respeto al Rey» no han profundizado en pactos, pero «sí que le he pedido [a Sánchez] que no pacte con los independentistas». El PP seguirá reclamando «la unidad nacional» y los servicios públicos frente a los partidos «que prefieren los intereses de sus propias comunidades autónomas, los nacionalistas».

15.03Comienza la rueda de prensa de Pablo Casado: «Vamos a una legislatura con un Gobierno débil y que tendrá en el PP una oposición fuerte, firme pero responsable».

14.45Tras la reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, que acaba de finalizar, el líder de los populares comparecerá ante los medios en la sala grande de prensa de La Moncloa. Según informa Mariano Calleja, se trata de un gesto de cortesía hacia el líder de la oposición.