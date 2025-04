Interior rechaza el recurso del Pollo sobre el asilo y le sitúa más cerca de la extradición

La Oficina de Asilo y Refugio, adscrita al Ministerio del Interior, ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por la defensa del general chavista Hugo Carvajal contra la desestimación de su solicitud de asilo, según avanzan a ABC en fuentes oficiales. Aunque lo previsible es que su defensa acuda ahora a los tribunales, la decisión le sitúa ya un paso más cerca de la extradición a EE.UU., paralizada en tanto adquiere firmeza esa desestimación.

Tras al reexamen de su solicitud, las autoridades han llegado a la conclusión de que no se ajusta a los parámetros que impone la Convención de Ginebra, como tampoco a la Ley de Asilo española, de manera que vuelven a denegarle tanto el asilo como la protección subsidiaria o el acceso a un permiso de residencia, cuya expedición se recomienda al Ejecutivo en los casos en los que se aprecia una especial vulnerabilidad en el solicitante.

Carvajal solicitó asilo a España el 1 de mayo de 2019, cuando se encontraba en prisión provisional en espera de que se celebrase la vista por la orden de extradición que había librado contra él EE.UU. La petición se formalizó el 14 de mayo con una entrevista personal en la que detalló algunos de los incidentes que había tenido con el régimen de Nicolás Maduro y motivaban que pidiese protección a las autoridades españolas.

En aquella vista, tal y como revela este martes ABC, también pidió respaldo frente a lo que aducía, era una persecución de EE.UU, pues aseguraba que la orden de extradición se basaba en una denuncia falsa que le relacionaba con narcotráfico como pretexto para llevarle a su territorio y obtener de él información.

Un mes después de la solicitud, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio emitió un informe desfavorable: Concluyó que el relato de Carvajal era «vago e impreciso» en lo tocante a la persecución que alegaba de Venezuela, lo que le restaba credibilidad. Respecto de la reclamación estadounidense, este organismo recordaba que no se puede fundamentar la petición de asilo en la persecución de un Estado del que uno no es nacional.

El reexamen, negativo

La defensa de Carvajal no fue notificada de aquella resolución hasta el pasado mes de septiembre, cuando él resultó detenido en Madrid tras un año y diez meses en fuga para eludir la extradición. Recurrieron en reposición, que es la vía administrativa, dentro del propio ministerio del Interior. Tras reexaminar la solicitud, las autoridades de asilo mantienen que no cumple los requisitos que marcan la Convención de Ginebra y la Ley de Asilo española.

El siguiente paso tendrá que ser ya por vía judicial. Tiene plazo para recurrir en la Audiencia Nacional la desestimación de la solicitud de asilo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. No obstante, el pronóstico no es favorable. La tasa de concesiones por esta vía cuando el solicitante no cuenta con el respaldo expreso del ACNUR , y no es el caso, es casi anecdótica.

Carvajal se encuentra en la actualidad en el módulo de respeto de la prisión de Estremera. La extradición está paralizada por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en espera de que se resuelva toda la vía de recursos que tiene por delante hasta que se haga firme que España no le concede protección internacional. Entre tanto, sigue una estrategia de colaboración con la Justicia aportando documentación al Juzgado Central de Instrucción 6 que podría servir para incoar diligencias. La expectativa, que le sirvan para cambiar su estatus a uno que haga posible paralizar esa entrega.