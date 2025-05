Interior rechaza las quejas de cientos de opositores a policía por el test ortográfico de este año

Cientos de aspirantes a las últimas oposiciones de Policía Nacional acudirán el mes que viene a la Justicia para denunciar la decisión del Ministerio del Interior de corregirles como erróneas varias respuestas del test de ortografía al que se sometieron en febrero, según ... ha podido confirmar ABC. Y lo harán después de que la Dirección General de la Policía haya empezado a rechazar las quejas de los afectados, por lo que irán directamente a los tribunales confiando en que les den la razón como ya hicieron el pasado mes de abril con una situación casi idéntica en las mismas oposiciones de hace dos años.

En este caso la polémica surgió porque el test de ortografía, que forma parte de la segunda fase de estas oposiciones, preguntaba si las palabras 'software', stent' y 'majorettes' era correctas y estaban incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua. Muchos contestaron esas preguntas como erróneas, por entender que en todo caso deberían ir en cursiva o entre comillas simples al tratarse de palabras extranjeras.

Una experta en la materia y doctora en Filología Hispánica de la Universidad Complutense les dio la razón al confirmar que, para que esas palabras sean correctas desde el punto de vista ortográfico, no se pueden escribir con letra normal, como aparecían en el test de las oposiciones, sino que es «imprescindible y obligatorio» que lleven cursiva o comillas simples para dejar claro que son extranjerismos que no están plenamente integrados en la lengua española. Con ese informe en la mano, los afectados presentaron recursos de alzada ante la Dirección General de la Policía (DGP), que todavía no los ha resuelto.

Pero sí lo ha hecho su División de Formación y Perfeccionamiento, que ya ha empezado a rechazar las quejas que también presentaron los afectados con los mismos argumentos que en esos recursos. Así consta en una respuesta por escrito de este departamento, a la que ha tenido acceso ABC y que recuerda que el tribunal calificador consideró que esas tres palabras eran correctas sin cursiva ni comillas simples porque «no se trata de un asunto ortográfico, sino estilístico» .

«No es relevante»

Añade este departamento de la DGP que el propio tribunal calificador «consultó con varios expertos en la materia independientes» para aclarar si el hecho de que estas palabras extranjeras aparecieran en el examen con letra normal o cursiva afectaba a su corrección ortográfica. Algo que, según los expertos consultados por el tribunal de las oposiciones, «no resulta relevante para la respuesta» , insiste el escrito con fecha del pasado martes que firma el secretario general de la División de Formación y Perfeccionamiento, Mario Hernández Lores.

De esta forma, el resto de quejas serán rechazadas en los mismos términos. Y, como ya dan por descontado los afectados, también los recursos de alzada que presentaron por la misma razón y con el mismo argumento ante la misma DGP. Por eso ya están ultimando los trámites necesarios para acudir directamente ante la Justicia. El abogado Ángel Galindo, que representa a 300 de los cerca de 800 afectados , confirma a ABC que será dentro de un mes, a principios de julio, cuando lleguen esos cientos de recursos a los tribunales.

Precedente judicial

No sería la primera vez que el Ministerio del Interior afronta y pierde una batalla judicial por este asunto. De hecho, la de ahora es una situación prácticamente idéntica a la ocurrida en estas mismas oposiciones ya en 2020 , tras la cual cientos de opositores también recurrieron el criterio del tribunal calificador de dar por erróneas las palabras 'reditar', 'preminente', ciberataque y LGTBI.

La RAE, como explicó en sendos informes a petición de los afectados y del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), considera que esas cuatro palabras no son incorrectas , incluso aunque las dos primeras se suelan escribir con doble e. Y así lo avaló el TSJM ya el pasado mes de abril, obligando al Ministerio del Interior a dar por buenas esas respuestas del test ortográfico y, por tanto, a readmitir en esa misma fase de la oposición a los aspirantes que se quedaron fuera de ella como consecuencia de dicha polémica.

Examen "poco fiable"

Incluso el Defensor del Pueblo ha insistido varias veces en que esta prueba de las oposiciones a policía, tal y como la plantea la DGP, puede generar "inseguridad y poca fiabilidad" para los aspirantes. Así consta literalmente en una respuesta de la institución que dirige el socialista Ángel Gabilondo sobre este asunto el pasado 7 de abril.

En dicho escrito, el Defensor del Pueblo recuerda que ha advertido "en numerosas ocasiones" a la Dirección General de Policía de que "el contenido de la prueba ortográfica debe responder a la finalidad de la misma . Es decir, para evaluar "los conocimientos ortográficos de los aspirantes", no si una palabra está o no en el diccionario de la RAE, que es lo que se preguntaba en la convocatoria de este año.

En realidad, la DGP formuló así la pregunta para evitar el fiasco de la convocatoria de 2020, en el que la propia RAE y la Justicia avalaron que el hecho de que una palabra no esté en diccionario, como ciberataque o LGTBI, no implica que sea incorrecta desde el punto de vista ortográfico. Lejos de evitar el problema de 2020, los responsables de esta oposición lo han vuelto a repetir en 2022.

El tribunal calificador decidió aplicar para este año el criterio de dar por mala cualquier palabra que no aparezca en el diccionario o viceversa, lo cual no es suficiente ni definitivo para evaluar los conocimientos ortográficos de los opositores. Por eso el Defensor del Pueblo reiteraba hace menos de dos meses que el criterio de la DGP para corregir este test, basado sólo en lo que está o no en el diccionario, "podría alterar" la finalidad de dicho examen al "no alcanzar a medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales".