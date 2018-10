Interior ofrece «rebobinar» la instrucción que modifica la Ley de Seguridad ante el malestar sindical La secretaria de Estado de Seguridad dice que no va a permitir que los policías «se sienten desprotegidos»

«Si los sindicatos y mandos, por beneficiar a los ciudadanos, sienten que los Cuerpos de Seguridad se sienten desprotegidos, no lo vamos a permitir. Si hay que rebobinar y hacer algunas correcciones, las hacemos». Así se ha pronunciado esta mañana durante un desayuno informativo la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en referencia a la instrucción emitida la pasada semana por su departamento, y adelantada por ABC, en la que se modifica la aplicación de ciertas disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que mas protegían a los agentes, o que provocó un profundo malestar de los colectivos que les representan.

En una nota de prensa, los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP de la Policía Nacional aseguraron que la nueva instrucción «somete» el trabajo de decenas de miles de profesionales de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Cuerpos locales «a un entorno de mayor riesgo» en situaciones de «intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones, Entre otros, la instrucción del Interior recalca que la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales una vez que el material se haya difundido.

Botella ha comentado que ya ha hablado al respecto con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y ha mostrado la máxima voluntad de diálogo con estos colectivos, a los que no se consultó previamente, aunque la secretaria ha asegurado que el Ministerio sí se asesoró «pulsando sensibilidades de mandos que dijeron que (lo que se establecía en la disposición) era viable». «Si hay algo en el tintero que se pueda mejorar, se mejorará», reiteró la número dos de Marlaska, que precisó no obstante que la revisión se hará «dentro de la línea de trabajo que tenemos».