Vox intenta trasladar al PP la presión de la moción de censura Espinosa de los Monteros afirma que han mantenido contactos con personas que han tenido «responsabilidades de Estado» para ser candidatos, pero que no estaban dispuestos a asumir esta responsabilidad

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 29/09/2020 11:41h

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha intentado hoy trasladar al PP la presión de la moción de censura, que han registrado hoy en el Congreso de los Diputados. El dirigente de la formación de Abascal, ha afirmado que «veremos» si la formación que lidera Pablo Casado termina confirmando su voto negativo. Además, Espinosa de los Monteros ha confirmado que su partido ha mantenido contactos con«personas que han tenido responsabilidades de Estado» para liderar la moción de censura, en vez de Santiago Abascal, pero que no estaban dispuestas a asumir el desgaste.

Espinosa de los Monteros ha señalado sentirse orgulloso de que Santiago Abascal sea el candidato, aunque la presentación de la moción la llevará a cabo el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga. Por lo tanto, en la sesión plenaria donde se debatirá esta moción intervendrán Abascal y Garriga.

El portavoz de Vox ha admitido que han tenido conversaciones con «mucha gente de otros partidos o que antiguamente formaban parte de otros partidos y han tenido altas responsabilidades del Estado». ABC apuntó en su día a que una de las personas con la que contactó Vox fue el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

El apoyo recibido, según sus palabras, «ha sido unánime, pero es verdad que no todo el mundo está dispuesto a asumir una responsabilidad como esta, que exige un sacrificio de ser criticado, de ser vilipendiado, de que le digan a uno que eso no es útil, y esa responsabilidad no está todo el mundo dispuesta a asumirla. Santiago Abascal está dipuesto a asumirla y nos parece el mejor candidato posible».

Sobre la posición que ha mantenido el PP, contraria a la moción de censura, el portavoz de Vox señala que «cuando tuvo conocimiento de la moción tardó menos de cinco minutos en poner u tweet, algo precipitado como se ha demostrado, y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura, que no la apoyen, si están diciendo que las cosas están tan mal».

Espinosa de los Monteros insiste en que "veremos" si no a apoyan y que "si reflexionan un poco y pasa a hacer política con la vista a largo plazo, con un poco sentido de Estado, reflexionarán si deben o no apoyar esta y si no la apoyan tendrán que explicarlo".

El prtavoz de Vox no desvela si Santiago Abascal ha tenido contactos con el presidente del PP, pero ha vaticinado que "quizás, en estos dos meses, han podido reflexionar, y han podido observar cómo se ha ido deteriorando el clima político y cómo se ha cumplido lo que ha dicho Santiago Abascal, y el Partido Popular quiera revaluar esa reacción un poco precipitada que tuvieron en julio"