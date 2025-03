El insulto de Bardem a Almeida desata una guerra del clan familiar con el PP en las redes sociales Carlos Bardem acusa a Maroto de gobernar junto a homófobos y empadronarse donde no le conocen «para seguir trincando»

El insulto que Javier Bardem dedicó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el escenario de la manifestación contra el cambio climático, el pasado día 6 en Madrid , ha desatado una guerra entre el clan familiar y el Partido Popular. El último capítulo lo han protagonizado Javier Maroto y Carlos Bardem , que se han cruzado duras acusaciones en Twitter.

Javier Bardem llamó «estúpido» al alcalde de Madrid , «por permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes» y «por querer revertir» Madrid Central, la zona de bajas emisiones que comenzó a funcionar hace un año con Manuela Carmena como alcaldesa.

El sábado, en declaraciones en la Cope , el alcalde se preguntó «qué méritos» tiene el actor Javier Bardem para leer un manifiesto en una manifestación por el clima, si acaso es su «coherencia personal y profesional» en defensa del medio ambiente,y se comporta como «gran parte de la izquierda» y da «recetas para los demás que a mí no me aplico».

En Twitter, Almeida escribió: « El típico listo , eso si muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con él».

El típico listo, eso si muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con el. https://t.co/dzd1cN1TZ7 https://t.co/RHsMayl6X1 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 6, 2019

La polémica por los insultos a Bardem forzó a este a pedir disculpas al alcalde de Madrid.

Pero la pelea entre el PP y los Bardem no quedó ahí. El portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto , salió en defensa del alcalde de la capital de España. «No me acordaba del protagonismo oportunista de los Bardem desde aquel forzado “no a la guerra” o algo así. Ahora resulta que se baja de un vuelo business class (que no contaminan casi nada..) para, tratando de insultar al alcalde de Madrid, volver a intentar salir en la tele».

No me acordaba del protagonismo oportunista de los Bardem desde aquel forzado “no a la guerra” o algo así. Ahora resulta que se baja de un vuelo business class (que no contaminan casi nada..) para, tratando de insultar al alcalde de Madrid, volver a intentar salir en la tele 🤣💦 — Javier Maroto (@JavierMaroto) December 7, 2019

La respuesta no se hizo esperar, pero esta vez fue Carlos Bardem , quien respondió con dureza a Maroto: «Hola Javier Maroto. Al alcalde lo definen sus actos. A ti también. Forzado fue meternos en una guerra atroz a base de mentiras. Forzado, si tuvieras vergüenza, es militar en un partido corrupto, gobernar junto a homófobos y empadronarte donde no te conocen para seguir trincando».

.Hola @JavierMaroto Al alcalde lo definen sus actos. A ti también. Forzado fue meternos en una guerra atroz a base de mentiras. Forzado, si tuvieras vergüenza, es militar en un partido corrupto, gobernar junto a homófobos y empadronarte donde no te conocen para seguir trincando. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) December 7, 2019

La guerra de los Bardem contra el PP continuó. Alfonso Serrano , portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, criticó a los Bardem, tras insultar al alcalde, por «su cuota de protagonismo, de indecencia, de sectarismo...» La respuesta también fue rápida.

.Hola @SerranoAlfonso También faltabas tú o alguno como tú, sois todos iguales, hablando de indecencia y sectarismo desde una sede pagada en dinero negro mientras gobernáis con la ultraderecha. La que niega la violencia de género, homófoba, la que pone la diana sobre niños solos. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) December 8, 2019