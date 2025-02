Inés Arrimadas no descarta apoyar una nueva prórroga del estado de alarma

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas , no descartó ayer la posibilidad de que su grupo parlamentario vote a favor de una nueva prórroga del estado de alarma si el Gobierno vuelve a solicitarlo al Congreso, como todo apunta a que así ocurrirá. Lo hizo definiéndose como «la más crítica con el Gobierno», pero afirmando que se estaban viendo «ciertos cambios» gracias a las negociaciones que mantuvieron a principios de esta semana y que se están viendo plasmados en medidas como la anunciada ayer con respecto a la vigencia de los ERTE.

En una entrevista en Antena 3, Arrimadas volvió a mostrarse muy crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de actuar con unilateralidad y escuchar «muy poco» a la oposición y a las regiones. En este sentido, la líder de Ciudadanos aseguró que «ahora mismo los españoles confían más en sus comunidades autónomas que en el Gobierno», pero volvió a justificar su voto afirmativo a la prórroga del estado de alarma solicitada por La Moncloa y emplazó a que las explicaciones las dieran el PP y Vox por haber cambiado de criterio.

«Se votaba si este mismo sábado se levantaba el estado de alarma, es decir, ninguna restricción. Todo el mundo a la calle, las discotecas abiertas y, quien la tenga, a la casa de la playa», defendió. Además, Arrimadas se mostró «alucinada» con las «carambolas interpretativas de algunos»: «Mucha gente de buena fe se ha creído el discurso de algunos partidos de que se votaba a favor o en contra de Sánchez , o que si votabas no a la prórroga hacías caer al Gobierno. No, solo decaía el estado de alarma, y España no estaba preparada».

Para la líder de Cs, «la votación era de sentido común»: «Lo sorprendente es que quienes hemos mantenido el mismo criterio seamos los que tenemos que dar más explicaciones», añadió antes de señalar directamente a PP y Vox por cambiar su voto.

Rivera y el «plan B»

Pero lo cierto es que las críticas con respecto al voto afirmativo de Ciudadanos parece que no llegan solo de otros partidos del bloque de centro-derecha. El predecesor de Arrimadas, Albert Rivera , publicó el jueves en Twitter un artículo del catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor llamado «Plan B», publicado en «El Mundo». En su mensaje compartió un fragmento del texto: «La recalcitrante defensa del estado de alarma por el Gobierno lo es de una situación de anormalidad instituciona l, de restricción generalizada de los derechos hasta extremos insoportables, sin sostén suficiente en la legalidad constitucional».

Fuentes del Comité Permanente de Ciudadanos sostienen que el artículo denunciaba los abusos del Gobierno con el estado de alarma, que es algo en lo que coinciden con su expresidente. Además, están convencidos de que Rivera, en su situación, habría actuado igual y habría apoyado la prórroga tras la negociación con el Gobierno, según informa Juan Casillas .

Bisagra

La propia Arrimadas quitó importancia al mensaje de Rivera durante la entrevista: «El artículo habla de que es un mecanismo excepcional [...] y de que hay que ir pensando un plan B para ir saliendo ordenadamente, cosa que comparto». Sin embargo, no quiso descartar que el de esta semana fuera el último voto a favor de extender el estado de alarma más allá del 24 de mayo.

Tras escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo, que en otra entrevista afirmó que este instrumento será necesario «algunas semanas más», Arrimadas señaló: «Esa votación era una prórroga de quince días. ¿Qué va a pasar? Lo veremos». ¿Votar a favor de una nueva extensión? «Ni lo descarto ni lo dejo de descartar , estamos en una pandemia y en 24 o 48 horas puede cambiar mucho la situación».

La presidenta de Ciudadanos dejó así la posición de su formación en el aire. Un nuevo paso en ese cambio de estrategia con el que parece querer situarse en un lugar equidistante entre el PP y el PSOE , lejos de las decisiones que Rivera tomó durante su última etapa al frente del partido y que ya le ha costado alguna baja importante, como la de Juan Carlos Girauta.