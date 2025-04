Inés Arrimadas carga contra el nacionalismo por su deslealtad en plena crisis del coronavirus

Ni siquiera la emergencia sanitaria que asola al mundo entero, la pandemia del coronavirus , ha conseguido que los nacionalistas dejen a un lado sus soflamas y reivindicaciones territoriales. Primero exigían a Pedro Sánchez la aplicación de medidas excepcionales para coartar la libertad de movimiento y después, cuando el presidente del Gobierno decretó ayer el estado de alarma , lo acusaron de «invadir competencias» y de aplicar una suerte de artículo 155 de la Constitución encubierto.

Si algo está demostrando la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas , en esta crisis por el Covid-19 es una absoluta lealtad al Ejecutivo. Hoy, en una rueda de prensa telemática, ha aplaudido el paquete de medidas contempladas en el real decreto gubernamental sobre el estado de alarma y ha cargado contra el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu , y contra el «president» de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , por su deslealtad.

«Los virus no entienden de territorios, no entienden de competencias, lo que entiende todo el mundo es que hay que salvar vidas», ha arrancado Arrimadas, tras ser preguntada por la actitud de los líderes nacionalistas estos días. Ayer mismo, vía Twitter, Torra aseveró que había hablado con Urkullu y que ambos coincidían en que no podían «aceptar que el Gobierno español confisque» sus competencias en salud, seguridad y transporte. «Necesitamos apoyo, no recentralización», apuntaba Torra.

También el fugado Carles Puigdemont ha criticado al Gobierno esta mañana en la red social Twitter por una campaña institucional que ha tachado de «propaganda» por reclamar estar «unidos» frente al virus. «No creo que le sorprenda a nadie que partidos claramente nacionalistas o secesionistas sean incapaces de apartar, aunque sea un momento como este, sus reivindicaciones territoriales», ha atizado la lideresa de Cs.

« La lealtad al Gobierno de España -ha continuado Arrimadas- es fundamental en este momento . Hay que tener unidad de acción y nos parece absolutamente necesario que haya una coordinación en toda España en un momento como este». La también portavoz en el Congreso ha pedido al nacionalismo que mire a otros países del entorno y les ha recriminado no saber «estar a la altura».

Arrimadas, además, se ha desmarcado de las últimas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado , que acusó ayer al Ejecutivo de haber cometido «negligencias dolosas» por, entre otras cosas, mantener y alentar a la manifestación feminista del 8 de marzo. «Ya vendrá el momento de depurar responsabilidades», ha afirmado, aunque ha agregado: «Ahora toca unidad, lealtad y sentido de Estado. De esta vamos a salir unidos. El enemigo es el virus y el contagio económico que va a tener la economía española».

«Contagio» económico

Ante ese temor de un «contagio» a la economía española, Arrimadas ya propuso el otro día unos Presupuestos Generales del Estado de emergencia nacional que palíen los efectos adversos de esta crisis. Hoy, además, le ha pedido al Gobierno un plan de choque económico similar al ya propuesto por el PP el lunes, y le ha instado a aplicarlo de forma inmediata, sin necesidad de esperar al martes.

Las medidas que defiende Cs pretenden que el bache económico se quede en una «congelación» transitoria y no se traduzca en despidos permanentes o cierres de empresa. Para ello, reclama acciones en cuatro grandes ámbitos:

- Medidas de garantía salarial: bonificación en las cuotas a la seguridad social.

- Paquete para los autónomos: que estén exentos de pagar su cuota durante los próximos meses.

- Moratoria generalizada de impuestos: más ambiciosa que la promovida ya por el Gobierno, aunque genere «tensiones de tesorería importantes».

- Líneas de crédito garantizadas por el Estado.

«En los momentos difíciles nos unimos y este país demuestra su grandeza. Esto va a ser un golpe, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar», ha concluido Arrimadas.

Vanguardia de ruedas de prensa telemáticas Si esta semana Ciudadanos fue el primer partido que ofreció una rueda de prensa telemática para reducir los riesgos de contagio, hoy ha dado un paso más allá. En la primera ocasión, Inés Arrimadas compareció en la sede de Cs y los periodistas que habitualmente siguen a este partido enviaron, según terminó su intervención, preguntas a su jefa de prensa vía WhatsApp. Ya era más de lo que permite el Gobierno, que pide a sus periodistas que envíen sus preguntas antes de la comparecencia. Pero hoy, la rueda de prensa ha sido sin «intermediario». Arrimadas ha comparecido desde su propio domicilio y los informadores que cubren Cs se han conectado desde sus ordenadores. Según ha terminado de hablar, el responsable de prensa del partido ha ido dando turno de palabra a los periodistas, que han preguntado desde los micrófonos de su ordenador o teléfono móvil sin necesidad de enviar las preguntas a un trabajador de la formación. Ha sido lo más cercano a una rueda de prensa convencional.