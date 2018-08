Los independentistas flamencos sopesan fichar a Puigdemont Sus aliados en Bélgica podrían incluirle en las listas al Parlamento Europeo

El partido independentista flamenco N-VA estaría planeando presentar a Carles Puigdemont en sus listas de las elecciones europeas del año que viene. Por ahora es un rumor aireado por la prensa francófona de Bruselas, aunque la naturalidad con la que ha sido acogida esta idea confirma que el debate nacionalista va a resurgir en la política belga con mucha fuerza en las sucesivas campañas que esperan a este país en los próximos meses.

La Nueva Alianza Flamenca (N-VA) es el partido dominante en Flandes y desde esta atalaya participa como socio mayoritario en el gobierno federal belga. En su día, la formación de esta coalición con liberales y democristianos fue posible porque los independentistas flamencos accedieron a aparcar sus exigencias maximalistas que se resumen en la destrucción del Estado belga y la independencia de la región flamenca. La N-VA es el principal aliado del ex presidente catalán, huido de la justicia española, y el «fichaje» de Puigdemont en las elecciones europeas de mayo de 2019 se convertiría en el símbolo de la vuelta a sus esencias soberanistas.

Según la legislación europea, los candidatos que figuren en las listas de un país no tienen que ostentar obligatoriamente su nacionalidad. Basta con que sean europeos. Y, de hecho, no es infrecuente que este hecho se produzca. Sin embargo, la legislación también obliga al gobierno del país que se asegure ante las autoridades nacionales del candidato en cuestión de que no pesa sobre él alguna inhabilitación legal para ser elegido eurodiputado. En el caso de Puigdemont cuenta con los mejores aliados en el seno del Gobierno belga, pero actualmente está legalmente inhabilitado, aunque según el diario «Le Soir» los abogados del ex presidente catalán aseguran que esta posibilidad está abierta. El hecho de que la justicia española haya retirado la orden europea de detención podría ser utilizado como argumento para eludir la consulta.

La cuestión de la presencia de Puigdemont en las listas de la N-VA es probablemente una posibilidad más que remota, que tendría resultados cuanto menos exóticos desde el punto de vista español. Los independentistas flamencos están asociados a los conservadores británicos o los populistas euroescépticos polacos, en un espectro que en las próximas elecciones va a ser el refugio de todas las fuerzas que quieren destruir la UE. Pero lo más relevante de este paso sería la constatación de que el debate catalán se ha contagiado definitivamente a la política belga, con las consecuencias que ello conlleva.