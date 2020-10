La incidencia acumulada de Madrid baja a 501, al límite del criterio marcado por Sanidad La mejoría de la Comunidad se produce en el mismo momento en el que regiones como Navarra o Cataluña se preparan para recrudecer sus medidas con el objetivo de frenar los contagios

E. Blanco | P. Biosca MAdrid Actualizado: 12/10/2020 22:04h

La incidencia acumulada (IA) del coronavirus en Madrid relativa a los últimos 14 días ha bajado a 501,58 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos epidemiológicos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad.

Dos semanas atrás, el Consejo Interterritorial de Salud definió tener una incidencia acumulada superior a los 500 casos como uno de los tres criterios para decretar el confinamiento perimetral de un municipio, junto a registrar más de 10 % de positividad en las pruebas PCR y una ocupación de las UCI superior al 35 %.

Las restricciones han hecho que la IA de la región decrezca de forma continuada en las últimas semanas. Según los datos de Sanidad, el lunes 28 de septiembre ascendía a 775,13, el lunes 5 de octubre había bajado a 586,64 y ahora se sitúa en 501,58.

Según la Comunidad de Madrid, la región ya se encuentra por debajo de ese baremo desde hace varios días. El viernes, tanto el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero como la presidenta Isabel Díaz Ayuso defendieron que Madrid ya se situaba por debajo de los 500 casos. La presidenta de la región, en un mensaje en Twitter, apuntó que «desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias». Si bien la Comunidad de Madrid publica de lunes a viernes su propio informe epidemiológico, pero hoy no ha sido actualizado por ser festivo.

Aún así, la guerra de cifras entre el Ministerio y la Comunidad no ha cesado. Tanto Salvador Illa como Fernando Simón han declarado en público que la mejoría de Madrid hay que tomársela «con cautela», achacándola a una menor capacidad diagnóstica o a un retraso en las notificaciones pues que tras la entrada en vigor del nuevo sistema de recopilación de datos, con el fin de mejorar los informes diarios, Sanidad ha avisado de que se está produciendo «una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias» respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, las UCI y fallecidos.

Desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias.



Nuestras medidas, moderadas y técnicas, funcionaban.



Hoy @ComunidadMadrid ya tiene una IA por debajo de 500 (el indicador del Gobierno).



Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2020

En cuanto a la tasa de positividad, la Comunidad de Madrid se sitúa muy por encima del 10 % que estableció Sanidad: acumula un 18 %. Navarra, por su parte, acumula un 11,7 %. Donde se ha disparado es en Melilla, que registran una positividad del 27,5 %. En cuanto a las camas en ocupadas en la UCI, la región que preside Díaz Ayuso tiene una presión en las UCI del 38,28 % frente al 24,81 % de Navarra

Preocupantes datos en Navarra: 746,09 casos por 100.000

Más allá de la incidencia acumulada, lo cierto es que la Comunidad de Madrid no es la región que más contagios notifica. Este lunes, Navarra se ha situado a la cabeza de los positivos, con 546 más en las últimas 24 horas (más del 19 % el total). Se trata de una tendencia al alza palpable, ya que en los últimos días la región no llegaba a los cinco centenares de personas contagiadas diariamente, un nivel que alcanzó ayer, domingo.

En términos de IA, la comunidad se encuentra a la cabeza, con 746,09 casos por cada 100.000 habitantes, a la cabeza en toda España. En cuanto a ingresos, en la última semana, los hospitales han registrado 178 en los últimos siete días, de los que 14 han precisado UCI. Los fallecidos ascienden a 22 en la última semana, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Debido a este preocupante escenario, la presidenta de la región, María Chivite, anunció ayer el cierre de toda actividad no necesaria y en endurecimiento de medidas en los próximos 14 días.

Cataluña: cifras preocupantes

Cataluña es otro de los focos más importantes: en los últimos días está experimentando un aumento de casos que no se veían desde el fin del estado de alarma. La comunidad ha informado de 195 en las últimas 24 horas, con una IA que se eleva hasta los 262,98 casos por cada 100.000 habitantes, que si bien no llegan a los 500, han motivado la próxima activación de nuevas medidas para contener unas cifras que no se veían en la región desde marzo.

En cuanto a ingresos, en los últimos días se han producido 86, de los cuales 5 han ingresado en UCI.