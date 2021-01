Illa descarta el confinamiento domiciliario que podría retrasar las elecciones en Cataluña El ministro de Sanidad insiste en que no abandonará el puesto hasta que empiece la campaña electoral y asegura que le da igual si eso le reporta ventaja o inconveniente porque está centrado «al 101%» en la pandemia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido posicionarse hoy sobre si deben aplazarse o no las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. Aunque ha evitado deliberadamente dar por hecho que se celebrarán, tampoco planteando un aplazamiento en función de la «preocupante» evolución de la pandemia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha asumido que el mes de enero «será muy complicado», pero ha descartado que la situación de la tercera ola recomiende ir más allá mediante una estrategia de confinamiento más estricto: «Las comunidades autónomas han tomado medidas adecuadas para reducir el aumento de casos. Sabemos lo que hay que hacer y estamos haciéndolo».

Illa se ha llegado a descartar la posibilidad del confinamiento domiciliario. «No contemplamos ninguna medida adicional», y sí «aplicar las que nos dieron éxito en la segunda ola». El ministro de Sanidad ha vuelto a reiterar que no dejará su cartera hasta que empiece la campaña electoral: «Soy ministro a jornada completa. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña», ha dicho Illa, que ha repetido que está «centrado al 101% en la lucha contra el virus». Y que su objetivo es «alcanzar una velocidad de crucero» en el plan de vacunación. Preguntado por si esto puede generar alguna ventaja respecto a sus competidores ha sido tajante: «No se si genera o no alguna ventaja, me da igual».

Pero su situación cambiaría en función de lo que se decida respecto a la fecha electoral. Ya que Illa no se irá hasta quince días antes de que se vote, es decir, cuando empiece la campaña sea cuando sea. Y sobre la fecha, el ministro no ha querido plantear ningún posicionamiento. Ya que se ha remitido en todo momento al «espacio de decisión» que se constituyó en el decreto de convocatoria electoral y que conforma el Govern junto a los partidos y que debe evaluar este viernes si las elecciones se pueden celebrar.

No obstante, desde el equipo de Illa se ha venido explicando estos días que ellos solo contemplan el aplazamiento electoral de producirse un confinamiento domiciliario. Es la posición que el PSC está defendiendo públicamente. Y, por tanto, se extrae la conclusión de que Illa quiere que se vote el 14 de febrero ya que él mismo está defendiendo que sin confinamiento domiciliario, que depende de que él lo autorice, no debe haber aplazamiento.