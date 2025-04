El presidente Pedro Sánchez presentó este miércoles su Plan para la recuperación, transformación y resiliencia que, en resumen, es más bien un programa de investidura atiborrado del atributo divino de la omnisciencia, ya que lo abarca todo y todo lo puede ... . Tan es así que, siendo justos, resulta imposible oponerse a sus objetivos. Todos son necesarios y la mayoría de ellos muy urgentes. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la transformación ecológica, la digitalización, la creación de cientos de miles de empleos, la modernización de la administración y la mejora de su eficacia? ¿Quién puede oponerse al refuerzo de la educación, a la protección presupuestaria de la sanidad, con la igualdad de género, el apoyo a los mayores, a la España vaciada, con la Agenda Urbana y un larguísimo etc., cuya relación agotaría el espacio disponible?

El problema no está en la enumeración de los objetivos, se encuentra en la credibilidad de quienes deben alcanzarlos . Un gobierno que está encantado con la gestión realizada durante la pandemia y que no se asusta ante el descalabro económico en el que nos encontramos —de todo eso no dijo nada— no se encuentra en disposición de gestionar todo este programa tan ambicioso. El presidente pidió apoyo y dijo que él solo pide lo que da: estabilidad política y seguridad jurídica. Empezamos mal. Si se cree de verdad que su actuación nos ha proporcionado el mínimo necesario de ambos ingredientes se equivoca de pleno y, además, no lee los periódicos e Iván Redondo no le cuenta nada de lo que sucede.

Definió todo el paquete de medidas como la «nueva modernización de España» lo cual es una redundancia clamorosa, además de un hallazgo tremendo pues no sabía yo que existiesen modernidades viejas . Y claro, enseguida surge la duda, ¿Será esta nueva modernidad tan real como lo fue la «nueva normalidad» que nos vendió cuando aún no se había terminado la primera ola de la pandemia y justo cuando empezaba la segunda?

Así que una vez conocido el Plan y aprobados sus intenciones y sus objetivos, el juicio final queda la espera de su obligada concreción, de su necesaria buena gestión y, en definitiva, de los resultados que alcance entre los muchos previstos. De momento ha prometido, debate, transparencia, receptividad y colaboración con todos. Es decir, despliega toda una colección de conceptos bonitos, que para él son también novedosos, pues los ha practicado muy poco en el pasado . Por eso, si tiene propósito de la enmienda y consigue la mitad de lo que pretende, le prometo mi aplauso.