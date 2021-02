Iglesias y Espinosa de los Monteros, parecidos más que razonables Ambos comparten el victimismo y una política hostil hacia medios y periodistas

ABC Actualizado: 09/02/2021 17:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tienen una cosa en común: sus continuos ataques a los medios de comunicación en general y a los periodistas en particular cuando difunden informaciones que no les gustan, o que no les convienen.

En las antípodas ideológicas, Iglesias y Espinosa de los Monteros, protagonizan sin embargo una misma actitud que exige de códigos similares: alimentar la teoría de la persecución, presentarse como víctimas del sistema, y lanzar a las cabeceras y a los periodistas a la jauría de las redes sociales. Acierta el refranero cuando afirma que los extremos se tocan.

Esta estrategia, que tiene un pie en el populismo y otro en el sectarismo, revela un desprecio absoluto por la libertad de expresión y una mirada miope de la realidad. El victimismo como estrategia política, la prensa amordazada, el miedo como forma de amedrentar a la prensa libre. Y la soberbia de quien vive rodeado de aduladores. Visiones impropias de representantes públicos, que no acaban de asumir además que representan a todos los ciudadanos, y no sólo a los más exaltados de sus votantes.

Al final es un mecanismo para tratar de imponer sobre qué temas informar, qué escribir o cómo titular. Y otro detalle: concebir la labor de los medios de comunicación siempre desde la confrontación. O estás conmigo o estás contra mí.

Iván Espinosa de los Monteros

– Ataque al periodista: En una entrevista en Televisión Española puso en duda la estabilidad emocional del periodista Antonio Papell y lo mandó a recibir «terapia» de «psiquiatría».

– Enfrentamientocon la Ser: Durante una rueda de prensa en el Congreso cuestionó la pregunta qué le realizó Javier Torres sobre los ataques a los medios de comunicación en una manifestación de Vox y quiso que le preguntara sobre los ataques a su partido.

– Desprecio a Cuatro: En una manifestación, se le acercó una reportera de Cuatro pidiéndole unas declaraciones y, sin mediar palabra, le respondió con un «No moleste, Cuatro». En actos de Vox se han producido agresiones e insultos a los periodistas.

– Contra ABC: para ocultar su errorABC publicó que el PP había votado en contra de la subida salarial de los diputados, cuando Vox había afirmado lo contrario. Espinosa de los Monteros no admitió su error y arremetió contra ABC.

Pablo Iglesias

– Señalamiento en la UCM: En 2016, en una conferencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Iglesias intentó ridiculizar y señaló con nombre y apellido a Álvaro Carvajal, periodista del diario ‘El Mundo’.

– «Naturalizar el insulto»: En septiembre, durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo pidió «naturalizar» los insultos a los periodistas y personas públicas en las redes sociales. Lo hizo retando a la FAPE, que apenas unas horas antes había mandado un mensaje condenando los ataques de Podemos a la Prensa.

– Vicente Vallés: Podemos carga contra Vicente Vallés con frecuencia. Iglesias sugirió desde Moncloa que «hay quien le llama cloaquin». Y dijo que a él eso no le gusta, pero aún así transmitió el insulto con sorna.

– «Obsesionados»: Esta misma semana, el vicepresidente acusó a ‘El Confidencial’ en Twitter de estar «obsesionados» con él y Podemos por publicar el mismo día diversas informaciones que no les favorecen.