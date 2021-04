Iglesias pide una indemnización de 5.316 euros mensuales como exvicepresidente El líder de Podemos podrá percibir una compensación equivalente al 80 % de los ingresos que percibía mientras estuvo en el Consejo de Ministros. Dicha indemnización no podrá cobrarla si sale elegido diputado madrileño

Pablo Iglesias ha solicitado poder gozar de los privilegios que le otorga el hecho de haber sido vicepresidente segundo del Gobierno de España entre el 13 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021. El portal Maldita.es ha realizado una solicitud a la Oficina de Conflictos de Intereses para conocer si el líder de Unidas Podemos había solicitado cobrar esta indemnización. Y la respuesta ha sido afirmativa.

Al contrario que los ex presidentes del Gobierno, el resto de ministros no tienen una paga vitalicia. Pero sí pueden solicitar una indemnización al dejar el cargo que podrán percibir durante el mismo tiempo que han desempeñado sus funciones. Iglesias ha sido miembro del Consejo de Ministros durante 14 meses y medio. Y durante ese mismo periodo de tiempo podrá disfrutar de esta indemnización.

Este mecanismo está regulado en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Y en ella se regula que la cuantía de la indemnización representará el 80% de los ingresos percibidos. Es decir, durante 14 meses y medio Iglesias percibirá el 80% de la nómina que ha venido ingresando en los últimos meses.

Un vicepresidente del Gobierno tiene un sueldo de 79.746,24 euros al año. Iglesias tenía un salario bruto mensual de 6.645,52 euros. Por tanto, la indemnización bruta mensual será de 5.316,42 euros durante esos 14 meses y medio. La norma establece que el cobro puede disfrutarse durante un máximo de dos años incluso para los cargos que desempeñen sus funciones durante más tiempo.

Pero la cuestión que llama la atención de la solicitud de Iglesias es que, según recoge la norma, esta indemnización es incompatible con tener otros ingresos de carácter público o privado. Al haber renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados Iglesias cumpliría ese principio. Pero la realidad es que no podría cobrarlo sí logra su acta como diputado en la Asamblea de Madrid. Para seguir cobrándolo tendría que no recoger su acta como diputado autonómico. El ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, no la solicitó y ahora es diputado autonómico en Cataluña.