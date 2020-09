Iglesias advierte de que «una de las tareas fundamentales» de Podemos será la «nueva República» El vicepresidente segundo eleva la presión: subraya que las cuentas tendrán la impronta de Podemos y que «no gustarán» a Ciudadanos Iglesias apela a «importantes avances en materia de justicia fiscal». PSOE y Unidas Podemos introducen en su borrador un impuesto a las rentas más altas

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado tendrá la impronta de Unidas Podemos y que no gustará a Ciudadanos. Así lo explicado este sábado ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, máximo órgano entre asambleas, para abordar los apoyos parlamentarios a las cuentas, los retos de la legislatura y lo «fundamental» de trabajar para una «nueva República».

En su discurso de apertura, retransmitido por YouTube, Iglesias ha reivindicado la «necesidad» de un acuerdo con EH Bildu y ERC para orillar a Ciudadanos. Una nota de presión más para el PSOE. Podemos se esfuerza en encerrar a Inés Arrimadas en un bloque inquebrantable con el Partido Popular y Vox. «Están gobernando con el apoyo de la ultra derecha en muchos territorios para vergüenza de los partidos que representan la tradición liberal y conservadora en Europa», ha dicho.

Iglesias insiste en que las propuestas de Cs son «incompatibles» con el «sentido progresista» del Gobierno de coalición. Mientras, el PSOE equilibra para mantener los puentes con el partido de Arrimadas. El bloque socialista del Gobierno aspira a un acuerdo más transversal (con ERC y Cs) que amplíe la base parlamentaria.

«La única mayoría parlamentaria que se ha demostrado viable es la mayoría de investidura que hizo posible el primer Gobierno de coalición de nuestro país», ha defendido Iglesias. «Se ha constatado que los grupos parlamentarios de la investidura quieren negociar los Presupuestos y depende fundamentalmente del Gobierno sacar las cuentas adelante con esa mayoría parlamentaria de la investidura y de la moción que sacó la corrupción del PP del Gobierno», ha seguido.

«Un horizonte republicano»

Durante su discurso, Iglesias también ha advertido de que «una de las tareas fundamentales» de Podemos en el Gobierno será avanzar hacia «un horizonte republicano». El vicepresidente segundo ha insistido en «el momento de crisis» de la Corona y ha pedido «valentía» para avanzar hacia una «nueva República».

«Ningún joven de este país entiende que no se pueda elegir quién es el jefe del Estado y que éste no responda ante la Justicia ante delitos como el resto de ciudadanos», ha expresado. No obstante, el secretario general de Podemos no ha hecho alusión a las presuntas cuentas y comisiones ocultas del Rey Don Juan Carlos como en otras ocasiones.

Iglesias ha planteado la «necesidad» de «un horizonte republicano como escenario de superación de la crisis territorial de España, con un país más federal, y más confederal, construido sobre la fraternidad y el reconocimiento de la diversidad y la plurinacionalidad de España».

Asimismo, ha avisado del «agotamiento de la Monarquía». Porque, según ha valorado en su intervención, «ya no representa las nuevas oportunidades de los sectores empresariales más dinámicos de la economía» y «esos sectores tienen que formar parte de un horizonte republicano con mayor modernización económica, mayor eficacia y mayor capacidad competitiva en el marco de Europa».

El vicepresidente ha admitido que no hay mayoría parlamentaria para modificar la Constitución. Sin embargo, sí ha subrayado la predisposición de su partido: «En política las cosas pueden cambiar y creo modestamente que nuestra fuerza política es la mejor prueba de que las cosas pueden cambiar».

Impuesto a las rentas altas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo presentarán «muy pronto» el borrador presupuestario que negocia la coalición mediante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. -Se espera que a finales de mes pueda conocerse-.

«Seguramente a quien forme un bloque de gobernabilidad con la extrema derecha no les va a gustar», ha advertido Iglesias. En este contexto, se ha referido a «avances importantes en materia de Justicia fiscal». Fuentes del entorno del vicepresidente han señalado a ABC que PSOE y Podemos negocian incluir en el borrador una subida de impuestos a las rentas más altas. Lo que supone un triunfo para el partido morado, ya que es una de sus medidas más ideológicas.

Según explican las fuentes mencionadas, es muy probable que los socialistas acepten, aunque luego será negociado y ajustado con otros grupos parlamentarios. «Los Presupuestos van a dejar nuestra influencia y van a dejar claro que en España hay un Gobierno donde está Unidas Podemos», ha añadido Iglesias.