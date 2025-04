Iglesias se reunió el 23 con el sector duro de ERC para facilitar la investidura

La idea de un acuerdo de investidura que haga a Pedro Sánchez presidente antes de fin de año se difuminó después de que el independentismo supeditase su abstención técnica a un «gesto» del Gobierno en funciones . Ante el bloqueo, el PSOE ha aceptado que Podemos medie entre ellos y el soberanismo.

Pero no habrá avances a la espera de que la Abogacía del Estado envíe al Tribunal Supremo un escrito para pedir que Oriol Junqueras pueda recoger su acta de eurodiputado . Un movimiento que puede demorarse hasta el 2 de enero. Las negociaciones cruzadas entre PSOE, Podemos y ERC, aun así, siguen activas, aunque todos coinciden en que el pleno se retrasará para después del Día de Reyes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , se reunió el lunes en el Congreso con representantes de ERC para testar al grupo soberanista y seguir avanzando en la formación de Gobierno de coalición, según informó ayer La Sexta. El apagón informativo de Podemos no significa que sus dirigentes se mantengan estáticos. La actividad está entre bambalinas, donde las ternas negociadoras siguen trabajando y Sánchez e Iglesias mantienen un contacto casi diario. «Con prudencia», dicen los morados, «sin prisa».

Buena relación con ERC

Iglesias se reunió con el presidente de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià , y con la diputada Carolina Telechea . Curiosamente no se citó con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , que lidera las conversaciones con el PSOE desde Madrid, sino que lo hizo directamente con alguien del sector duro del partido , de Cataluña, donde se toman las decisiones finales.

Podemos funciona en estos momentos de correa de transmisión entre PSOE y ERC. Igual que lo hizo durante la moción de censura a Mariano Rajoy. A pesar de que es la primera vez, desde que se alcanzó el pacto de Gobierno de coalición, que interceden, lo cierto es que mantienen mejor relación con ERC que el PSOE. Un vínculo que cultivan desde que el empresario Jaume Roures acogiese en 2017 una cena en su casa entre Junqueras e Iglesias , donde se habló de trabajar el «acercamiento» del partido independentista a los socialistas –«Huele a tripartito», dijeron entonces desde el PDECat–. Relación que Iglesias se encargó después de cuidar con su visita a la prisión de Lledoners en otoño de 2018.

No obstante, por el momento ERC no cede a la espera del guiño de la Abogacía y los tres partidos siguen sin poder dar por cerrado el acuerdo. Ayer la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles , recordó en la Cadena Ser que la Abogacía tiene hasta el día 2 de enero para presentar dichas alegaciones y censuró las prisas. «Los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos», expresó. «Máximo respeto al Tribunal Supremo, y sin duda a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado», dijo.

Robles no quiso valorar el estado de las negociaciones entre PSOE y ERC ni aclarar si se fía de éstos últimos. La ministra de Defensa en funciones se limitó a señalar que «ERC se tiene que dar cuenta de que tiene una responsabilidad con los ciudadanos de este país y de Cataluña». Tampoco se aventuró a poner fecha a la investidura : «Lo importante es seguir trabajando y quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas», zanjó.