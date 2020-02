Iglesias, repuesto de su amigdalitis, bromea con su dolencia y vuelve al Congreso El vicepresidente segundo del Gobierno asegura que la reunión es «una gran noticia» aunque empiece un «proceso largo y enormemente complejo» en el que «habrá diferencias»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 27/02/2020 11:02h

El vicepresidente segundo el Gobierno, Pablo Iglesias, ha acudido este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados en el que se votarán los objetivos de estabilidad presupuestaria y la senda de déficit público. Lo ha hecho –casi– repuesto de la amigdalitis que, por prescripción médica, le apartó ayer de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña. Muy a su pesar, según ha señalado.

Iglesias ha lamentado su ausencia en la reunión; «imagínese, imagínese...», ha respondido, preguntado por si le «dolió» no poder asistir en representación de la delegación del Gobierno. Minutos antes, en Twitter, el vicepresidente se ha lanzado a bromear con su dolencia: «Vistas las fotos que me ponen para ilustrar la amigdalitis, espero no tener nunca una prostatitis», ha escrito.

Los antibióticos, el propóleo, la sopa calentita y la leche con miel hacen milagros. Estoy mejor. Pero vistas las fotos que me ponen para ilustrar la amigdalitis, espero no tener nunca una prostatitis 😳 pic.twitter.com/REeWfdW7u8 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 26, 2020

El resultado de la mesa de gobiernos es «una gran noticia», según ha valorado Iglesias. «El Gobierno y la Generalitat están mostrando la voluntad necesaria para encauzar por vías sensatas un conflicto que ha hecho mucho daño a nuestro país», ha expresado, aunque también ha advertido que empieza un «proceso largo y enormemente complejo» en el que «habrá diferencias». El Gobierno y el Govern acordaron ayer que se reunirán una vez al mes. «Hay que seguir trabajando», ha dicho el vicepresidente.

Techo de gasto

Iglesias solicitó a la Mesa de la Cámara baja votar telemáticamente pero, aunque el órgano lo autorizó, ha preferido acudir al Hemiciclo para votar personalmente el techo de gasto. PSOE y Unidas Podemos (UP) siguen negociando con sus socios parlamentarios el acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros el 11 de febrero.

«Creo que va a salir adelante», ha expresado Iglesias en los pasillos del Congreso. La decisión que tomen los grupos será determinante para elaborar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de coalición quiere presentar antes de verano.