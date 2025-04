Iglesias: «PP y Vox son los enemigos arrogantes y violentos de la democracia»

« La campaña más emocionante », decían los candidatos de Unidas Podemos en el anfiteatro Lourdes y Mariano, en Vicálvaro. Pablo Iglesias dejó Moncloa para salvar al partido en Madrid y ser el revulsivo para que la izquierda sumara. Pero Más Madrid, su escisión, les supera. Aún así, Podemos llenó el recinto con sus fieles.

«Han intentado difamarnos, atacarnos con denuncias que se archivan», ha dicho Ada Colau , que ha estado en el barrio madrileño para apoyar. El viernes trascendió que un trabajador de Podemos fue arrestado por disturbios contra Vox. No hubo alusiones. Iglesias apareció entre aplausos como estrella del pop. Sonó «Take back the power», de The Interrupters.

Muchos de los presentes, ataviados con mascarillas moradas, gritaban: « Sí se puede ».

Allí estaban también Yolanda Díaz , vicepresidenta tercera del Gobierno e Irene Montero, ministra de Igualdad. «En España cuando la derecha cree que puede perder el poder enseña su cara de enemigos arrogantes y violentos de la democracia», ha espetado Iglesias. «La ultraderecha está dispuesta a todo, frente a ellos, democracia, ley y orden», ha dicho. El rival son PP y Vox . Hubo gritos y también interrupciones de espotáneos para cánticos de 'mani'.

Uno de los momentos donde se ha aplaudido más fuerte ha sido cuando la ministra Montero ha asegurado que Yolanda Díaz «será la próxima presidenta de España». Y la gente ha respondido a gritos de «¡Presidenta, presidenta, presidenta!». El relevo está escrito.