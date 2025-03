Iglesias podría ganar más dinero con el nuevo modelo de tope salarial de Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , podría ganar más dinero con el nuevo modelo que su equipo propone en el documento de «Código Ético» para la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, donde se plantea eliminar la limitación salarial en los cargos públicos equivalente a tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) y fijar un «nuevo marco de referencia». Aunque, por el momento, el partido no ha revelado las condiciones del nuevo sistema . La propuesta que ya ha recibido reproches de los críticos con la dirección por las «ventajas» que podrían tener los miembros que más cobran.

El texto expresa que «las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades». Pero no especifica qué porcentaje tendrán que aportar los cargos públicos. Fuentes de Podemos, según informa Efe, señalan que la cantidad de sueldo que donarán los cargos públicos oscilará entre «un mínimo de un cinco y un máximo del 30 por ciento» dependiendo de los hijos al cargo, familiares, responsabilidades o discapacidades.

Precisamente por ello, Iglesias y también la ministra de Igualdad, Irene Montero, podrían ganar más dinero que antes en el caso de que su situación de tres hijos al cargo les permitiese acogerse a la reducción de donación mínima o a una donación menor. Un extremo que se desconoce por el momento y que será difícil comprobar porque el apartado de Transparencia de la web de Podemos lleva dos años sin actualizarse .

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha explicado en un vídeo en las redes sociales que el cambio de modelo es necesario porque había cargos del partido que no aportaban donación con la limitación de tres SMI tras la subida. «Se daba una paradoja, si el salario mínimo sigue subiendo nuestros cargos públicos no van a poder donar porque no llegan a ese límite», ha justificado Rodríguez, porque expone que si sube el SMI hasta 1200 multiplicado por tres serían 3600 euros y «muchos concejales de Podemos se quedarían sin poder donar porque cobrarían menos de eso». Finalmente, ha añadido: «Para dejarlo claro, vamos a establecer un sistema de porcentajes para que todos nuestros cargos públicos puedan donar».