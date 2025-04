Bal: «Iglesias ha pasado de pedir dimisiones por falta de explicaciones a rechazar una ley anticorrupción»

¿Por qué necesita España una ley anticorrupción como la de Cs?

Yo dije en la tribuna que era una ley de mínimos y que es ampliable, pero hace falta porque es una oportunidad única de transponer la protección del denunciante. Me parece de la más absoluta hipocresía por parte del PSOE y de Podemos, que en su día apoyaron la toma en consideración de la ley, que ahora te digan que están en contra de prohibir los indultos en materia de corrupción. Es muy hipócrita teniendo en cuenta que ganan el Gobierno en una moción de censura por un caso de corrupción del PP.

¿A qué achaca entonces, viendo la moción de censura, esta posición?

Ellos nos pueden discutir el tema de la transparencia y la ética en los altos nombramientos de la Administración del Estado: el CGPJ, la fiscal general del Estado, las empresas públicas, el CIS, Correos, Paradores, etc.

Un largo etcétera.

Un larguísimo etcétera, pero con un tema como el incremento ilícito del patrimonio... ¿cómo pueden votar que no? Esto les chirría por los ERE porque se demuestra el mayor quebranto económico que ha tenido la historia de la corrupción de España. Las excusas son inadmisibles. Esto de los indultos, ahora que están en el poder... Cuando estaban en la oposición se frotaron las manos porque podía ser un arma contra el Partido Popular.

¿Ha cambiado la moqueta a Pablo Iglesias?

Ha pasado de decir que los políticos tienen que dar explicaciones y si no pueden, dimitir, a agarrarse al sillón, al chalé y al coche con uñas y dientes. Podemos surge como un partido que dice que no se pueden cerrar acuerdos secretos en los reservados de los restaurantes. Ahora dicen no a una ley anticorrupción.