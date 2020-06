Iglesias se opone a la ley anticorrupción de Ciudadanos que sí apoyó en la oposición Podemos y el PSOE rechazan una iniciativa que sí respaldan PP, Vox y Más País

«La corrupción no es un delito común, es una forma de gobernar». Esta frase, propia de cita célebre, no pertenece a ningún pensador. La pronunció Pablo Iglesias en el segundo debate a cuatro de las elecciones generales de abril del 2019. Y no era nueva, sino que reproduce la sintonía de los discursos de Podemos desde que en el 2014, por primera vez, se lanzaron a la carrera electoral. El líder espiritual de la «nueva política», entonces eurodiputado, puso su vista en el Palacio de la Moncloa y decidió abandonar el Parlamento Europeo para competir por la Presidencia del Gobierno en 2015.

Su discurso, inaplacable contra la corrupción, sediento de combatir lo que catalogó, sin distinciones, como «casta política», arrastró