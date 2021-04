Iglesias no niega conversaciones con Roures para atar su futuro fuera de la política El líder de Podemos no quiere abundar en la información de ABC y señala que todavía le quedan «unos cuantos años en política» para después dedicarse a la enseñanza y seguir haciendo televisión «como hacía antes de fundar Podemos»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 30/04/2021 12:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Respuestas con evasivas a cuestiones directas. Un ejemplo claro de ello: este viernes el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pasado de puntillas por el asunto preguntado en Onda Madrid sobre la información publicada por ABC donde se revela que ya mantiene conversaciones con el empresario catalán Jaume Roures para atar su futuro a un proyecto televisivo cuando deje la política.

«No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política, y después de esos años pues ya he dicho lo que a mi me gustaría hacer; dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en 'La Tuerka' y en otros programas», ha respondido Iglesias; y añade: «Pero para eso queda mucho tiempo».

Según revela ABC gracias a fuentes conocedoras, el líder de Podemos lleva «varias semanas» estudiando su futuro y ya habría contactado con profesionales del sector para «pedirles consejo». Al margen de sus conversaciones con Roures, con quien es conocido que mantiene buena relación y sobre lo que no ha querido abundar, Iglesias niega «contactos con profesionales». «De momento no, aún me quedan años en política», ha apuntado. Pero no rechaza que esa sea su intención a futuro.

Si el exvicepresidente no consigue entrar en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, se quedará haciendo oposición unos años. Así lo ha asegurado él mismo en Onda Madrid y en las últimas entrevistas. Sobre su futuro televisivo, su equipo señala que ahora «no está pensando en eso». Su camino empezará a trazarse a partir de lo que ocurra el próximo 4-M. Iglesias ya tiene decidido que dejará la dirección del partido en 2024, cuando finalice su mandato actual.

El año pasado fue reelegido líder de la formación. No se presentará a otro Congreso interno del partido y su intención es dar entonces relevo y favorecer el cambio de imagen de Podemos, que tendrá que sobrevivir a su hiperliderazgo. ¿Futura capitana? Quizá Yolanda Díaz, pero ese es otro tema que está por ver cómo se materializa.