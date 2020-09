EFE / Vídeo: La tregua política no cuaja y PP y PSOE envían mensajes de confrontación - Atlas

Iglesias boicotea la tregua de Sánchez con Ayuso: «No estamos de acuerdo con las medidas» Unidas Podemos considera «inaceptable» los retrasos del Ingreso Mínimo Vital y señala que el Gobierno acelerará hoy los trámites en el Consejo de Ministros El vicepresidente segundo subraya que los Presupuestos «llegarán en tiempo y forma» y «con los apoyos de la investidura»

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha señalado este martes en una entrevista en TVE que no está de acuerdo con las medidas fijadas por la Comunidad de Madrid para enfrentar la segunda ola del virus que está afectando con fuerza al sur de la capital. Después de que el Gobierno central y el ejecutivo autonómico, con una puesta en escena muy trabajada, intentaran ayer rebajar tensión y crispación.

El vicepresidente segundo ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de «criminalizar la pobreza» y al vicepresidente Ignacio Aguado de «irresponsable» por sus declaraciones. «En el Gobierno tenemos la obligación de colaborar con todas las administraciones, ¿eso significa estar de acuerdo con las medidas de Ayuso y Aguado? Me parece que no», ha expresado Iglesias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó hacer valoraciones el sábado, aunque también mostró alguna duda: «Espero que surtan efecto», dijo. En el Gobierno, los socialistas se muestran escépticos. Iglesias ha ido hoy más allá al considera que faltan médicos porque están «saturados», que «faltan rastreadores» y que «hace falta transporte público que funcione mejor y no esté abarrotado».

Iglesias ha colocado dos críticas al Ejecutivo madrileño, que extrapola además a las ejecutivas nacionales de los partidos que lo forman. Para Ciudadanos: «No es responsable que los ciudadanos tengan que elegir entre ser virus o vacuna, como dijo el señor Aguado. Hay muchos trabajadores de Vallecas o Carabanchel que tienen que coger el metro para ir a trabajar con mucha gente y no tienen derecho a que el vicepresidente les diga si son virus». Para el Partido Popular: «Es grave que Ayuso diga que el problema son los niños extranjeros, que intentara criminalizar la pobreza».

El vicepresidente también ha señalado que Moncloa respetará las competencias regionales. «Si nos piden un estado de alarma ya hemos dicho que los diputados de PSOE y Unidas Podemos estarán disponibles, pero no nos podemos meter en las decisiones legítimas de las administraciones». Después, ha añadido: «Estamos obligados a cooperar, pero es distinto a que compartamos las medidas de Cs y PP».

Presupuestos y negociación

El vicepresidente Iglesias ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado «llegarán en tiempo y forma» y «con los apoyos de la investidura». Unidas Podemos no ha planteado ningún veto, pero insiste en que no hay otra vía que la de reeditar la mayoría de la investidura sumando a ERC y EH Bildu. «Los Presupuestos se harán a partir del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos, no podemos generar expectativas absurdas para buscar apoyos», ha explicado Iglesias.

El líder del partido morado subraya que se notará la impronta de Unidas Podemos en el borrador. Además, considera que existen «razones para el optimismo» porque las formaciones que, a su juicio, son «progresistas» han mostrado «disponibilidad para negociar».

También ha señalado que Sánchez y él mismo presentarán el borrador «muy pronto» y que contendrá «avances muy interesantes». ¿Cuáles? «No podemos adelantar, pero va a haber medidas de justicia fiscal para reducir la desventaja competitiva en la escala europea», ha respondido.

Ingreso Mínimo Vital

Por otro lado, Iglesias ha considerado «inaceptable» los retrasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha subrayado que desde el Gobierno están «trabajando para que la respuesta llegue lo más pronto posible». En este contexto, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará este martes medidas que permitan agilizar los trámites.

Eso sí, el vicepresidente ha negado que el Gobierno se precipitase al aprobar la medida. «Malo sería que no la pudiera solicitar nadie», ha considerado. «Hemos estado trabajando los dos equipos para acelerar trámites y esta situación de cuello de botella se va a corregir», ha añadido.