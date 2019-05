Iglesias anuncia su entrada en el Gobierno y Celaá no lo desautoriza El líder de Podemos asegura que un Ejecutivo de coalición es de «sentido común»

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 25/05/2019 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuanto más se acercan las elecciones del domingo más sosegados están en Podemos. Si al principio de la campaña para los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo la formación estaba preocupada por si el PSOE viraba a su derecha hoy esa inquietud ya no es tanta. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho su entrada en el próximo Gobierno de Pedro Sánchez y ayer desde La Moncloa nadie se encargó de desautorizarle.

«Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos», expresa Iglesias, durante una entrevista con Efe, en relación al futuro gobierno de coalición con los socialistas. «El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE», agrega. Iglesias insiste a lo largo de la entrevista en que la negociación efectiva no se producirá hasta después de las elecciones aunque también admite que él y el presidente del Gobierno en funciones ya han mantenido conversaciones para abordar la entrada de Podemos. «Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto», expresa. Sin más datos.

Por su parte, ayer la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, no desautorizó al líder de Podemos. «Todo el camino está por recorrer... ni afirmamos ni negamos», expresó Celaá, que dejó abierta la puerta a los morados. La ministra portavoz aun así aseguró que el PSOE «pretende reunir fuerzas suficientes» para gobernar en «solitario», pero, recalcó, que le corresponde a Sánchez «decidir quién entra en su gobierno». Iglesias reconoce que la pérdida de 29 diputados tras el 28 de abril les limita las exigencias, pero pide una representación «proporcional» a los 3,7 millones de votos obtenidos.

Mesas de negociación

Según explica Iglesias a Efe, la negociación se producirá mediante varios equipos y dirigentes de Podemos, entre los que ya participan la portavoz parlamentaria, Irene Montero y el secretario de Organización, Pablo Echenique, entre otros. Y revela: « Pedro Sánchez y yo siempre hemos mantenido una interlocución directa que, en un tema como este, lógicamente se mantendrá». Además, el líder de Podemos cree que los cargos ahora no importan tanto y que lo primero es acordar un programa de gobierno. Montero ya admitió esta semana que los acuerdos para éste último punto están en marcha.