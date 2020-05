Iglesias se burla de Vox y alienta el guerracivilismo: «Les gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreven» «Alguno tiene la piel muy fina», ha afirmado Patxi López tras el enfado de Espinosa de los Monteros «Cierre al salir», ha concluido el vicepresidente del Gobierno cuando el representante de Vox ha abandonado la sala

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves, ante la Comisión del Congreso para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus, que a Vox «le gustaría dar un golpe de Estado», lo que ha provocado el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. «Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse», han sido las palabras del responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la que ha sido su primera comparecencia ante la citada Comisión.

«No, nosotros queremos el Estado de Derecho», ha respondido el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un tuit, en el que afirma que es Iglesias «quien sabe de golpes de Estado, porque es lo que ha apoyado y promovido en Hispanoamérica en la última década».

«Y aunque me parezca que quieren dar un golpe de Estado antes que defender la democracia, estoy dispuesto a dialogar con él» y con el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha añadido el vicepresidente.

El dirigente de Vox, presente en la sala, ha interrumpido entonces la intervención de Iglesias para indicar al presidente de la Comisión, el diputado socialista Patxi López, que esa afirmación sobre el golpe de Estado «falta a la verdad y es tremendamente ofensiva» y pedirle que «tome cartas en el asunto». López, tras puntualizar que no es lo mismo decir «parece que» que acusar de dar un golpe de Estado, ha instado a los grupos, especialmente a Vox, a que entienda el contexto de libertad de expresión y que tenga en cuenta que también hay que «escuchar a veces lo que uno no quiere escuchar». «Algunos tienen la piel muy fina», ha señalado.

Pese a ello, ha preguntado a Iglesias si quería retirar esas palabras del diario de sesiones de la Comisión. Entonces el líder de Unidas Podemos ha recalcado que a Vox «les gustaría dar un golpe de Estado». «Esta comisión de la reconstrucción es una vergüenza», ha respondido Espinosa, mientras recogía su cosas y se levantaba del escaño en protesta por lo que ha considerado «un espectáculo lamentable, propio de un país un marxista-comunista». Ha reprochado a Iglesias que no conozca el consenso ni tenga intención de conocerlo y le ha advertido de que podía continuar con su «diatriba» y dándose «palmaditas», pero que él no estaba dispuesto a tolerarlo. «¿En qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar?», le ha replicado Iglesias, ante lo que el presidente de la Comisión les ha pedido que «no entren en diálogo de este tipo». «Cierre al salir», ha concluido el vicepresidente segundo del Gobierno.

A su salida, el portavoz del Vox ha acusado a Iglesias de haber acudido al Congreso para «reventar» la Comisión para la Reconstrucción. Según ha denunciado, el también líder de Podemos «sigue demostrando su incapacidad para gobernar y está en la misma clave que cuando era estudiante y llamaba a tomar las calles, realizar escraches, impedía hablar a los que no pensaban como él y llamaba a la violencia».