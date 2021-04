Iglesias afirma que «no debería» presentarse como candidato para revalidar la Secretaría General de Podemos

EFE / Video : Iglesias piensa en no volver a ser candidato a secretario general de Podemos

El exvicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado este viernes que «no debería» presentarse a revalidar su cargo en el partido que lidera porque ya lo ha hecho «tres veces» y «es lógico que cuando se vuelva a producir un Congreso haya una renovación».

Una decisión que Iglesias ya tenía meditada desde hace tiempo, pues su círculo de confianza sugiere desde hace meses que su intención es dejar la política en los próximos años y dar paso a nuevos liderazgos. Como explicó ABC hace unas semanas, su salida sobrevenida del Gobierno de coalición es también un primer paso hacia la salida de la Secretaría General de Podemos.

De hecho, el año pasado ya apuntó que la Secretaría General la lideraría «una mujer» tarde o temprano. Ione Belarra o Irene Montero podrían ser candidatas a dirigir Podemos. ¿Y Yolanda Díaz? También. Pero la fórmula para materializar su hipotético liderazgo aún no está definida. Díaz será la próxima candidata del espacio electoral Unidas Podemos (UP) para las elecciones generales, aunque al no ser inscrita en Podemos y militar en el PCE se complica su elección como líder.

Para que la actual vicepresidenta tercera fuera elegida máxima dirigente del partido sería necesario una fusión orgánica de la coalición (formada por Podemos, IU, PCE, En Comú Podem y Galicia en Común), que hoy solo es electoral. En caso contrario, Podemos tendría una secretaria general diferente a Díaz, que sería la candidata de Unidas Podemos a presidir el Gobierno de España. No obstante, los tiempos para este proceso aún son una incógnita. Todo dependerá de lo que ocurra en las elecciones madrileñas del 4-M y en el proceso de reflexión que se abrirá después.

Iglesias ha defendido una renovación orgánica durante la próxima Asamblea de Podemos, un hipotético 'Vistalegre IV' que, de momento, ni siquiera está próximo. El líder de Podemos fue reelegido secretario general el año pasado con mayoría absoluta aunque con una participación muy baja, y no se esperan unas primarias hasta 2024.

Según los estatutos del partido, «la Asamblea Ciudadana ordinaria será convocada de forma automática transcurridos cuatro años desde la anterior». Aunque también puede ser convocada entre los dieciocho meses y los cuatro años por el secretario general, una mayoría cualificada del Consejo Ciudadano Estatal o el 25 por ciento de los inscritos.

«Tenemos un sistema que determina que los cargos se tienen que ir renovando y yo creo que, cuando toque, porque hicimos el último congreso hace un año, habrá que trabajar en una renovación de los equipos», ha subrayado Iglesias. Además, ha defendido haber «demostrado, a pesar de lo que decían algunos», que «la comodidad de los cargos no es lo fundamental, sino jugar cada uno el rol que le toca».

«Me toca seguir siendo secretario general de Podemos un tiempo y cuando llegue el momento de dar paso a otras compañeras y compañeros pues por supuesto que lo haremos», ha insistido.