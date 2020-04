Iglesias acusa a Vox de representar la «inmundicia» para evitar hablar de los 15.000 ancianos fallecidos La diputada María Ruiz acusó al vicepresidente del Gobierno de haber permitido con su «negligencia y sus decisiones inmorales» que las residencias se hayan convertido en «casa de los horores»

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 29/04/2020 13:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó este miércoles a Vox de representar la «inmundicia» en un durísimo ataque contra esta formación política, en un intento de evitar responder sobre su responsabilidad en la gestión de las residencias de mayores, donde han fallecido unos 15.000 ancianos, según los datos de la diputada María Ruiz.

Este cruce de acusaciones se ha producido en el debate a raíz de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Vox para que «el Gobierno explique las medidas que ha adoptado y que va a adoptar para proteger a la población de mayor edad en España».

En su primera intervención, la diputada de Vox afirmó que «el Gobierno debería haber puesto en marcha toda la maquinaria del Estado para evitar una muerte más en estos centros, pero incomprensiblemente no lo hicieron, dejaron a las residencias a su suerte, sabiendo que no tenían ni los medios, ni los recursos para hacer frente a esta situación. Dejaron a miles de nuestros mayores encerrados y condenaos a muerte».

Ruiz recordó que se impidió que a los mayores se les trasladara a los hospitales, se les denegaba la ayuda porque no cumplían con los criterios, «olvidados, solos y sufriendo, así están viviendo nuestros mayores en nuestras residencias».

«No me hable de buitres»

Finalmente, la diputada le pidió al Gobierno que «no busquen chivos expiatorios» porque ellos tenían el mando único de las residencias, no las comunidades autónomas.

En su primera réplica, Iglesias evitó hablar de sus responsabilidad y se limitó a afirmar que esta crisis ha «puesto al descubierto la realidad de las residencias de ancianos», que, según sus palabras, «me produce vergüenza que estén en manos de corruptos y fondos buitres», acusando a Vox de ser «antipatriota» de representar a «gente con mucho apellido y poca vergüenza. No son fascistas, son simplemente, parásitos».

La diputada de Vox le pidió en su réplica que «no me hable de buitres, sino de personas mayores que se están muriendo y es su responsabilidad. Y no hable mas de muerte digna quien no tiene autoridad política para hacerlo nunca más».

Pablo Iglesias calificó de «miserable que utilice la muerte para hacer política» y finalizó afirmando que «representan el odio, la hipocresía y la miseria moral y les aseguro que España se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan».