Iceta: ese señor que anuncia la ruptura de España

Sánchez dará la independencia a Cataluña si Tezanos publica en el CIS que el 65% de los que viven en la región nororiental quieren romper España. Así lo ha anunciado el secretario general de los socialistas catalanes, señor Iceta, que no ha sido desautorizado al instante por el secretario general de los socialistas, señor Sánchez.

Luego, los votantes socialistas nos dirán que es que no se habían enterado.

Los pasos son los siguientes: Sánchez pretende conseguir el gobierno con los votos de los independentistas, la ultraizquierda y los bilduetarras; sentado en La Moncloa por segunda vez, espera a que termine el juicio contra los golpistas separatistas catalanes y les proveerá el indulto; por último, encarga una encuesta a Tezanos que «demuestre» que el 65% de los que viven en Cataluña quieren la independencia, y, finalmente, se la dará.

Lo que opinemos el resto de españoles, le dará igual.

La desgracia de la ruptura de España, le dará igual.

Iceta es ese señor que anuncia la ruptura de España e, inopinadamente, ha comprobado que no se ha producido una reacción contundente de la opinión pública. Iceta anuncia que España se descuartiza y no parece que nadie haya dejado de desayunar esta mañana.

El gobierno que prohibió rotular en español los letreros de los comercios fue del PSC; el gobierno que permitió un Estatuto catalán inconstitucional fue del PSOE; el gobierno que otorgó a Cataluña una financiación injusta para el resto de las Comunidades autónomas fue del PSOE; el gobierno que aceptó la figura del relator fue el PSOE; el gobierno que se reunía con un Torra engalanado con lazo amarillo y una hoja impresa con propuestas inaceptables fue el PSOE. Queda el paso final: el gobierno que rompa España y consienta la independencia a Cataluña será del PSOE, si las urnas no lo evitan.

Desde luego que la Comunidad de Madrid se va a oponer a este disparate a pesar de la mirada cómplice de los socialistas madrileños, que jamás han levantado la voz.

Si no tuviera sentido de la responsabilidad, aplaudiría viendo que desde que se metieron en el lío del «proceso», Madrid acoge miles de empresas catalanas, asume su inversión extranjera y cada vez recibe a más catalanes que huyen de una región que cierra plantas de hospitales porque gasta su dinero en proselitismo independentista. Pero no se me ocurre pensar que ese tipo de enriquecimiento para Madrid suponga beneficio para España.

Nos anuncian la ruptura de nuestro país y Sánchez sube en las encuestas: si gana el PSOE, gobernará Torra.

* Isabel Díaz Ayuso es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid.