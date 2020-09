Homenajean al etarra que intentó asesinar al Rey en el Guggenheim Iglesias, sobre acercar a los presos de ETA: «Para ofrecer resultados hay que ofrecer discreción»

Itziar Reyero SEGUIR Madrid Actualizado: 17/09/2020 20:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno legitima a Bildu señalándole como socio estratégico y tensiona al PNV

Pablo Iglesias y Arnaldo Otegui continuaron este jueves con su cortejo público en su deseo compartido de que Bildu se convierta en un socio estratégico del Gobierno de España. El vicepresidente segundo evitó concretar si el Ejecutivo flexibilizará aún más la política penitenciaria sobre los presos de ETA, como le exige Otegui, y se limitó a contestar con secretismo: «Para ofrecer resultados hay que ofrecer discreción».

Otegi reiteró que la política penitenciaria será moneda de cambio en la negociación presupuestaria: exigirán «cambios notorios»

El líder de Podemos recordó que la «posición» de su partido respecto al acercamiento de los presos terroristas «es muy clara», aunque evitó aclarar si el Ejecutivo de Sánchez asumirá nuevos compromisos en esta espinosa materia para garantizarse el apoyo de la vieja Batasuna a los Presupuestos del Estado. «A mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otra época de mi vida, que es hacer periodismo», señaló evitando dar más información en una entrevista al programa Carne Cruda, recogida por Ep. Que la política penitenciaria será moneda de cambio en la negociación presupuestaria con Bildu lo reiteró ayer Otegui. Exigirán «cambios notorios».

Así recibieron ayer en Bilbao al etarra Ibon Goieaskoetxea al salir de prisión en Francia, donde fue detenido en 2010 como responsable en la logística militar en #ETA⬇.



Hay quienes no mantienen ninguna distancia social ni física con los asesinos de ETA y sus cómplices. pic.twitter.com/MrcF0BCIXP — COVITE (@CovitePV) September 17, 2020

Mientras tanto, continúan celebrándose homenajes en las calles a los terroristas que van saliendo de la cárcel. Como denunció Covite con varias fotografías, el jueves por la noche, en Bilbao, una multitud recibió como a un héroe a Ibon Gogeaskoetxea, exjefe del aparto «militar» de la banda, quien participó en el atentado frustrado contra el Rey en el Guggenheim, en 1997. Murió el ertzaina José María Aguirre.

Decenas de personas formaron un «pasillo de honor» al etarra, que abandonó la prisión en Francia, donde fue detenido en 2010. «Le reciben como a un auténtico héroes por haber ayudado a asesinar dirigiendo ETA», censuró Covite en Twitter. «Hay quienes no mantienen ninguna distancia social ni física con los asesinos de ETAy sus cómplices», denunció el colectivo que preside Consuelo Ordóñez.

La AVT reclamará las mismas multas para el delito de exaltación terrorista que las que el Gobierno prevé contra la apología del franquismo. Y que se multen a los ayuntamientos que consienten los homenajes

La AVT, en conversación con ABC, avisa de que reclamarán las mismas multas para el delito de exaltación terrorista que las que el Gobierno prevé contra la apología del franquismo. Además, también pedirán que se multe por ley a los ayuntamientos vascos y navarros que consienten este tipo de homenajes a etarras.