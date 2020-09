El hermano de Pedro Sánchez se coge una excedencia en la Diputación de Badajoz Su nombramiento en 2017, con un sueldo anual de 45.000 euros brutos, estuvo rodeado de polémica y fue criticado incluso por Podemos

El coordinador de Actividades de los Conservatorios de Badajoz, David Sánchez Pérez-Castejón, se ha cogido una excedencia de un año en la Diputación de Badajoz. David Azagra, su nombre artístico, es el hermano del presidente del Gobierno y su nombramiento en 2017, cuando Sánchez era secretario general del PSOE, estuvo rodeado de polémica: incluso Podemos lo criticó.

Según ha informado el diario «Hoy» citando a fuentes de la Diputación, el hermano del presidente «disfrutará de un año de excedencia conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores» entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Tiene un contrato de personal directivo profesional, por lo que es personal laboral y no funcionario. Según los presupuestos de 2020, su salario bruto es de 45.389,47 euros. Esto es, sin descontar cotizaciones.

Cuando fue nombrado, el portavoz extremeño de Podemos, Álvaro Jaén, criticó que este «cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial». Jaén censuró que mientras se lucha por que haya garantías en las oposiciones, la región es testigo de «cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo».

En los grupos regionales de PP y Ciudadanos también expresaron las mismas dudas sobre este nombramiento. El portavoz popular, Luis Francisco Sánchez Álvarez, exigió «transparencia» y aclarar «todas las dudas razonables» por el nombramiento, y a Ciudadanos le «resulta llamativo que la diputación haya valorado, como decisiva, la entrevista hecha al hermano de Pedro Sánchez como parte del proceso de selección al que concurrieron 11 aspirantes».