El helicóptero trabajó en la búsqueda del desaparecido en Mallorca antes y después de llevar a Pedro Sánchez Morey reconoce que el «Cuco» de la Guardia Civil trabajó en la búsqueda la víspera, el mismo jueves que llevó a Sánchez y los días siguientes. Los medios áreos eran tan necesarios que el sábado tuvo que venir otro helicóptero desde Madrid para sumarse al dispositivo

La Delegación del Gobierno en Baleares comenzó ayer el día con un «desmentido categórico» a la información de ABC sobre el uso que hizo Pedro Sánchez del helicóptero de la Guardia Civil para, seguido, reconocer la evidencia: el «Cuco» estaba trabajando en la búsqueda de David Cabrera, desaparecido el pasado lunes cuando hacía barranquismo en un torrente del norte de la isla. Dejó de estar a disposición del operativo de búsqueda y rescate para ponerse al servicio de las «necesidades» de transporte de Pedro Sánchez: un vuelo de ida y vuelta entre Palma y Capdepera que el helicóptero hizo en unos 20 minutos por trayecto y que en coche apenas habrían sido 50.

Ramon Morey, delegado del Gobierno en funciones, compareció ayer ante los medios para tratar de defender la actuación del presidente del Gobierno, pero su intento cayó en saco roto. Dijo que el uso del helicóptero por parte de Pedro Sánchez -que lo tuvo a su disposición más de tres horas- no supuso «ningún cambio» en el dispositivo de búsqueda del barranquista desaparecido: «En ningún momento se interfirió en las labores de búsqueda de David Cabrera por el uso del helicóptero por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el jueves estuvo en Mallorca», aseveró.

Casualmente, el helicóptero tuvo trabajo antes y depsués de llevar a Pedro Sánchez a su visita a la zona afectada por el paso de la borrasca Gloria, pero la mañana y primeras de la tarde del jueves no tenía «nada planificado». Ramón Morey reconoció que la aeronave voló sobre el barranco del torrente de Na Mora el miércoles 22, «como servicio puntual» para ver si «podía ver algo en la zona del barranco». De hecho, ese día el «Cuco» transportó a varios guardias civiles a la zona alta del torrente que descendía el desaparecido cuando se lo llevó el temporal. También el día 23, jueves, después de que trasladara a Sánchez desde Palma a Cala Rajada y vuelta, cuando atendió «un requerimiento puntual» y se desplazó a Ibiza después de que se hubiera encontrado flotando en el mar la chaqueta del británico desaparecido.

Al día siguiente, viernes, el helicóptero de nuevo sobrevoló la zona cercana al lugar de la desaparición del barranquista y se desplazó también al Puig Tomir a rescatar a un excursionista herido. El sábado y el domingo también ha formado parte del dispositivo de búsqueda que ya se ha centrado en el mar, informa Efe.

Contradicciones

Hay un dato que evidencia la importancia de contar con medios aéreos en estas tareas de búsqueda: el sábado la Guardia Civil envió a Mallorca un segundo helicóptero desde la península. Se trata de un Dauphin del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER), que despegó desde Madrid para sumarse a la búsqueda del hombre de 34 años desaparecido hace ahora una semana.

«En ningún momento la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido», recalcó Morey, cuyo discurso se desmoronó con la pregunta de una periodista: «En el caso de que hubiera aparecido David Cabrera cuando el helicóptero lo estaba usando Pedro Sánchez me imagino que se habría necesitado al «Cuco» para el rescate porque es una zona de difícil acceso». Morey, visiblemente nervioso, titubeante, respondió: «Si hubiera aparecido el cadáver en el barranco se habría tenido que evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas, pero esto no se produzco. No necesariamente el rescate tendría que haberse hecho con el helicóptero, se podría hacer con embarcaciones».

A otra pregunta de la prensa contestó que «el helicóptero está a demanda de lo que se necesite en la búsqueda», menos cuando lo utilizó Pedro Sánchez, obviamente. Los periodistas también evidenciaron que carece de lógica que el jueves, «con el buen día que hizo (tras jornadas nubladas), con mucha visibilidad, el helicóptero no tuviera nada programado». Salió al rescate el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Orantos, también presente en la rueda de prensa, quien afirmó que «las mejores condiciones de visibilidad se dieron el sábado y hoy domingo». Pero la búsqueda en el mar estaba activada desde el jueves, con la mejora del tiempo, y así lo saben todos los miembros del dispositivo de búsqueda de Guardia Civil, Emergencias y Bomberos. Esta información incluso se comunicó a los voluntarios, por lo que las explicaciones del delegado del Gobierno en Baleares evidenciaron que su prioridad es proteger la reputación del presidente del Gobierno.

Sánchez, imprescindible

Además, Ramón Morey aseveró que el vuelo de Sánchez no fue sólo de transporte, ya que «utilizó el vuelo para observar y reconocer las zonas afectadas por el temporal Gloria, porque la mejor manera de que fuera consciente de los daños causados era que lo viera él mismo». «No es un mero viaje de transporte, es de transporte y reconocimiento», precisó, como si la visualización por parte de Sánchez de una -Cala Rajada- que está en la otra punta de la isla de Mallorca fueran tan importantes como estar trabajando en el litoral norte, donde desapareció David Cabrera.

Morey también se escudó en que el jueves, durante la visita del presidente Sánchez, «la esperanza de encontrarlo con vida ya no es tan elevada», y que el viaje del jefe del Ejecutivo «no puso en riesgo la vida de nadie».

Unas horas antes de esta comparecencia, La Moncloa emitió un «desmentido» en el que en absoluto negaba el uso que Sánchez hizo del «Cuco». Se limitaron a afirmar que «siempre que se organiza una visita de este tipo a zonas afectadas se persigue de manera prioritaria no poner en peligro la vida de ninguna persona y no interferir en los trabajos de rescate».