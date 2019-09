«Yo vi que había un plan cuando Ángel me contó lo de la camiseta» Un policía local de Níjar, íntimo amigo del padre de Gabriel, apuntó a Ana Julia el día 3

«Tenía mucha incertidumbre porque yo había estado allí por la mañana. Ángel que es amigo mío de toda la vida me explica dónde había aparecido la camiseta del niño. No me cuadra. Me cuenta que han ido allí a petición de Ana Julia. Me comenta que ella sacaba por allí los perros con su pareja». El testimonio de un policía local de Níjar, amigo del padre de Gabriel desde la infancia, ha apuntalado las sospechas concretas que se tenían contra la acusada de matar al niño desde el día 3 de marzo.

Esa mañana él era el responsable de un grupo de búsqueda al que se asignó la zona que conduce hasta una depuradora de agua en Las Hortichuelas. En ese dispositivo había varios policías nacionales experimentados. Ninguno vio la camiseta de Gabriel que varias horas después Ana Julia colocó, en teoría para dirigir las sospechas contra su ex marido, Sergio que vive a solo unos metros del lugar. La acusada dijo ayer que la puso allí porque quería que la detuvieran al no aguantar más la presión, una versión que es la primera vez a la que recurre y que se interpreta como una clara estrategia de defensa.

«Ángel me fue contando un relato que a mí me ponía los pelos de punta porque me estaba contando un plan. El plan de Ana Julia», ha dicho. «La camiseta estaba seca. No estaba manchada. Me sorprende», asegura el testigo que trasladó esa sospecha a los investigadores.

La defensa le ha reconvenido sobre esa afirmación: «Me parece sorprendente que usted sospeche inmediatamente de Ana Julia», ha dicho el letrado Esteban Hernández.

Ana Julia y los hombres

Antes de este testigo ha declarado por videoconferencia un capitán de la Guardia Civil de Burgos, quien ha explicado que indagaron en la vida de Ana Julia en esa ciudad a petición de sus compañeros de Almería. Su testimonio, prolijo, se ha dirigido a preguntas de las partes a dibujar a la acusada como una persona interesada en el dinero a través de sus distintas parejas: tres, antes de instalarse en Almería. El padre de su hija y su primer marido, Miguel Ángel Redondo, que iba a declarar también por videoconferencia no lo ha hecho finalmente al renunciar las partes.

El abogado de Ana Julia sí ha recalcado que este hombre estuvo cuatro años sin tener contacto con su mujer ni con su hija Judit al ser denunciado y condenado por violencia de género. El capitán ha detallado que varios familiares de las dos parejas posteriores de Ana Julia les contaron el interés de la mujer en el dinero de sus novios. Un retrato de devoradora de hombres que ya se había compuesto a partir de esos testimonios durante la instrucción del caso.