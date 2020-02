ENTREVISTA Iturgaiz: «Me gustaría tener el voto de los electores de Vox, no los defraudaré» El veterano dirigente del PP vasco defiende la colaboración de su partido con Ciudadanos y con Vox, porque es «buena» para España

En su primer día como candidato del PP y Ciudadanos a lendakari, Carlos Iturgaiz tendió la mano a Vox y a todo el centro-derecha para unir esfuerzos frente a la izquierda y al nacionalismo, que son, según denuncia, un riesgo grave para la nación y la unidad de España.

¿Cuándo le habló Casado por primera vez de la posibilidad de ser candidato?

Ayer a media tarde. Recibí una llamada del presidente, me dijo que la dirección nacional había decidido que Alonso no fuera candidato y que él me proponía a mí si yo quería. Yo le dije que era un honor y acepté con gran ilusión.

Usted se retiró en abril de la vida política. ¿Se pensó la vuelta o fue un sí rápido?

Fue un sí rápido. La última conversación con Pablo Casado fue en abril, y entonces le dije que me tenía a su disposición para lo que quisiera y donde quisiera. Ha sido un paréntesis en mi vida política, y estoy agradecido de que haya vuelto a llamarme.

¿Qué le ha impulsado a volver a la primera línea?

Sobre todo la situación política. No nos engañemos, hay un frente popular que está intentando destrozar la unidad de España. Ese frente, unidos los socialistas, comunistas, los secesionistas catalanes y vascos y los batasunos de Otegui, quiere destrozar la unidad de España. Ante eso, el PP del País Vasco y Ciudadanos somos los únicos para defender el espacio de defensa de las libertades, de la Constitución, y de la unidad de la nación. El PSE ha renunciado a todo eso.

Han destacado de usted que es referente de todo el constitucionalismo, en claro retroceso en el País Vasco. ¿Por qué se ha llegado a esta situación próxima a la irrelevancia?

Mucha gente se ha desmotivado, por cuestiones internas y externas, y nos han castigado. Pero ya lo hemos pagado. Esa gente que nos votaba en su día nos van a volver a tener ahí, porque el PP va a ser el dique de contención ante el nacionalismo vasco y va a ver en nosotros la defensa a ultranza de la nación.

¿Cómo ha visto el enfrentamiento de Alonso con Génova?

Los enfrentamientos nunca son agradables, pero desconozco las conversaciones que han tenido, son privadas. Lo que quiero es mirar al futuro. Hay un potencial de gente en el PP vasco, este partido lo hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas, y ese potencial sigue ahí. Los militantes del PP vascos son un referente en la historia política de este país.

¿Este acuerdo de coalición con Ciudadanos era la mejor opción?

La coalición es muy buena para España y para el País Vasco, sumamos proyectos que quieren defender las libertades. Esa es nuestra principal baza, porque creemos en esos valores y los vamos a defender, como lo hice hace 22 años cuando ya fui candidato.

¿Quiénes serán los números dos por Vizcaya y Álava?

Lo importante no son los números, lo importante es que sumemos, y que la gente vea que hay un proyecto de suma. Pero no sé quiénes serán.

¿Le consultarán sobre las listas?

Espero que me consulten, estoy seguro de que lo harán.

¿Echa de menos a Vox en el acuerdo?

El pacto es satisfactorio como está. Vox es un partido con muchos planteamientos, en política autonómica o foral, por ejemplo, que están distantes del PP. Y claro que nos unen cosas, tenemos acuerdos en Madrid, Murcia y Andalucía. Los partidos son diferentes, pero sí es verdad que muchos votantes de Vox antes votaban al PP. Esos votantes son los que tienen que conocer y saber que el PP y la coalición van a defender los valores de la Constitución y la unidad de España.

¿El PP debe acercarse más a Vox para lograr esa reunificación?

Entre el PP y Vox hay acuerdos de gobierno. Y espero continuar con eso. Espero una colaboración de PP, Ciudadanos y Vox porque es buena para España.

¿Vox es ultraderecha?

Está a la derecha del PP.

Cuando usted escucha eso de la derechita cobarde, ¿qué piensa?

A mí nadie me puede decir eso. A Carlos Iturgaiz nadie se podrá referir de esa manera.

En Génova sostienen que usted puede atraer votos de Vox.

Me gustaría que los votantes de Vox voten a Iturgaiz, que no ha cambiado su discurso en todos estos años. No les voy a defraudar.

¿Cuál es su opinión sobre Santiago Abascal?

Fue presidente de Nuevas Generaciones cuando yo era presidente. Tengo muy buena amistad con Santi.

¿Intentará ser presidente del PP vasco?

Yo quiero ser lendakari.

¿Cree que debería hacerse un esfuerzo para atraer a personas como María San Gil o Jaime Mayor Oreja?

Claro. Son mis referentes, además de mis amigos. Son lo mejor que tenemos en el PP y en País Vasco.

¿Cómo ve las cesiones del Gobierno de Sánchez a los nacionalistas?

Con muchísima preocupación. Está pagando el peaje a los nacionalistas que quieren romper España. El Gobierno de Sánchez en un chollo para nacionalistas, y una tragedia para nuestra nación.

Usted apoyó a Santamaría en las primarias. ¿Qué le parece la gestión de Casado en este tiempo?

Afortunadamente las primarias son el pasado. Ahora todos somos el mismo PP y yo lo que quiero es que el PP gane las elecciones y Pablo Casado sea el próximo presidente.