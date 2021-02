El guionista destituido por el rótulo de la Princesa fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona con el PSC Bernat Barrachina trabajó para el gabinete de Àlex Pastor, que dimitió en abril tras ser detenido en estado de embriaguez y saltándose las restricciones por el estado de alarma

El guionista de «La hora de La 1» Bernat Barrachina, antiguo jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona con el PSC, ha sido destituido tras la polémica surgida por el rótulo ofensivo contra la Princesa de Asturias. Como publicó ayer ABC, durante dos minutos apareció en pantalla, cuando se informaba sobre los estudios en Gales de Doña Leonor, la frase «Leonor se va de España, como su abuelo».

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, emitió un comunicado poco después en el que lamentaba «el grave error» y anunciaba medidas inmediatas para subsanarlo, como el relevo de los responsables del mismo, a los que se acusaba de cometer «una grave irresponsabilidad» que empaña el compromiso de RTVE con «la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona».

ABC ha podido confirmar, tras adelantarlo «El Cierre Digital», que el responsable que ha sido despedido es Bernat Barrachina, guionista del programa y antiguo jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona durante la época en la que el primer edil era Àlex Pastor, del PSC. El entonces alcalde dimitió en abril, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, tras conocerse que fue detenido en estado de embriaguez, saltándose las restricciones impuestas por el estado de alarma, y tras atacar a los agentes que le identificaron —llegando incluso a morder a uno de ellos—.

El propio Barrachina ha tuiteado informando de su despido y bromeando, de nuevo, con la cuestión que lo ha propiciado. «Me han despedido, como al abuelo de Leonor», ha dicho, acompañando el mensaje con un vídeo de Don Juan Carlos en el que se ve al padre del Rey pidiendo perdón tras su viaje a Botsuana: «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir».

Además del comunicado de Mateo, la presentadora del espacio durante su vertiente política, Mónica López, ha reiterado la petición de disculpas emitida por RTVE y ha subrayado el compromiso del ente público con el respeto a las instituciones del Estado.