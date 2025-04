Una ministra de Trabajo que trabajó el jueves hasta muy tarde y que amaneció el viernes muy temprano. Sonaría a chiste de esos en los que también hay un francés y un inglés si no fuese porque lo dijo la propia ministra la ... semana pasada con aires de heroicidad. La más alta ocasión que vieron los siglos. Me río yo de Granada y de Lepanto . Del ir «de la ley a la ley». De haber coincidido en el tiempo, Velázquez no habría pintado la rendición de Breda, sino a Yolanda Díaz saliendo de la cama.

Yolanda, que el viernes madrugó… Porque Podemos necesita un milagro gordo , algo así como una ministra de Trabajo madrugando -trabajar es otra historia-. Pero Yolanda, futuro de la izquierda fetén, se resistía a venir a la comunidad de Castilla y León. Se resistía porque con el resultado que les vaticinan las encuestas no va conseguir ser portada de ‘Yo Dona’, ni lideresa interplanetaria, ni actriz secundaria nominada al Oscar y a la presidencia del Gobierno. Porque Castilla y León es un erial de votos para su formación. Por eso va a Castronuño de tapadillo, como esas estrellas que van al supermercado en chandal, con una gorra y las gafas más grandes que encontraron de sol. Yolanda no va en Falcon, sólo viaja bajo palio . Ella y su reforma sin reforma laboral… Que caigan en Castilla y León solos los de Podemos, la izquierda entera si es necesario, qué se inmolen, pero sin que a ella la salpique… por favor. Porque Yolanda sabe que España es un país donde se levantan estatuas sólo para tirarlas después y quiere posponerlo todo lo posible. Habla Yolanda de acostarse tarde y de madrugar mucho porque en Podemos no saben que hay autónomos en este país. El autónomo para Podemos es una criatura mitológica con la que asustan a los niños cuando son pequeños. Yolanda está preocupada porque la toque madrugar, lo que le pase a Podemos y a la izquierda en Castilla y León se la trae floja precisamente porque sabe que esto sólo es un barrizal para su carrera sin mácula. Noticias relacionadas Yolanda Díaz se refugia en un pueblo de 850 vecinos para su único mitin

