Guerra entre sociólogos: «Hacéis la peor de las cocinas, José Félix» Michavila, presidente de GAD3, censura el CIS implantado por Tezanos y el socialista replica: «Publicar encuestas un día después de las elecciones es narcisismo»

Enrique Delgado Sanz

En un anuncio muy popular de hace ya algunos años, un niño le pregunta a su padre lo siguiente: «Papá, ¿por qué somos del Atleti?». En casa de los hijos de José Félix Tezanos, presidente del CIS, sus nietos sorprendieron a sus padres con otra pregunta: «¿Es que el abuelo ahora se va a hacer cocinero?». El debate sobre las habilidades «culinarias» de Tezanos está sobre la mesa desde la llegada del socialista, y con él su nueva metodología, a la presidencia del CIS.

La noche electoral en Andalucía, en la arena demoscópica, cuestionó el estilo Tezanos para encumbrar el de Narciso Michavila, presidente de GAD3, que fue el único en adelantar -en ABC- la irrupción de Vox, además de constatar el hundimiento socialista pese a los superlativos resultados que Tezanos le atribuyó un mes antes. Tezanos y Michavila representan dos modelos opuestos de entender el estudio demoscópico y hoy, en una mesa redonda organizada por el Colegio de Sociólogos y Politólogos en el madrileño Círculo de Bellas Artes, ha quedado demostrado. ¿El motivo?

«Hacéis la peor de las cocinas, José Félix». Con este reproche de Michavila a Tezanos los cuchillos han volado hasta el bonito mirador de la azotea del edificio. La discusión, eso sí, había comenzado mucho antes. Mientras Michavila ha defendido, en el marco de un debate sobre la demoscópico tras los comicios andaluces, que, para que las encuestas sean certeras, no hay que variar los métodos, como precisamente hizo el socialista al llegar al CIS. «Siempre hay que mantener el mismo método de estimación, las respuestas del entrevistado y acercarse lo máximo posible al final», abogó Michavila, motivado por el criterio cada vez más volátil de los electores que, además, tienden a tomar su decisión en el último momento.

Pese a ello, Tezanos se ha mantenido firme en su criterio, que no es otro que presentar en crudo la intención de voto directo de los entrevistados junto a la simpatía que sienten por los partidos. «Lo más correcto y transparente es dar toda la información y poner solamente los datos que dicen los ciudadanos. No me parece correcto decir que eso es cocina. Es la anticocina», ha arrancado el presidente del CIS después de que Michavila reflexionara sobre que decantar el voto de uno u otro entrevistado en virtud de su simpatía hacia cada partido no es lo más adecuado. Hasta ahí, todo tranquilo. Después ha llegado el turno de Tezanos, quien ha intervenido después del propio Michavila y de José Miguel de Elías, director de Investigación y análisis de Sigma Dos; José Ramón Lorente, presidente de CELESTE-TEL; Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada; y Manuel Mostaza, moderador del encuentro

«Si hacemos una encuesta un día antes de las elecciones y la publicamos un día después, ¿sirve para algo? Para muy poco. Es un ejercicio de narcisismo. Mejor esperamos unas horas y escuchamos en televisión el resultado», ha cargado Tezanos, quien también ha propuesto una comisión parlamentaria para estudiar qué se hace bien y qué se hace mal al pronosticar los resultados electorales. «Que haya un debate sobre la metodología que está utilizando el CIS. Que expertos internacionales decidan si estamos tirando cabras por el campanario o no», ha respondido, por alusiones, Michavila, quien ha ahondado en su duro alegato contra el nuevo modelo de barometro: «Considero que no hay peor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos».

«Va a resultar que ahora no hacer cocina es hacer la peor de las cocinas. Nosotros presentarmos los datos como están y que cada cual los haga después», ha replicado Tezanos, quien ha ensalzado su CIS de noviembre y lo ha colocado a la altura de la encuesta que publicó, en aquellas mismas fechas, GAD3. «Pido por favor que los que piden mi dimisión por aquella encuesta pidan la del director del ABC o de GAD3, ya que los resultados fueron muy similares», ha apostillado con sorna.

Michavila, a continuación, ha comparado los resultados de ambos sondeos, que presentaban diferencias, antes de concluir: «Creo que el presidente de GAD3 y el director de ABC pueden estar muy tranquilos». La realidad, al margen de la receta de uno u otro, es que la última encuesta de Michavila atinó con los resultados en Andalucía mientras que el último CIS de Tezanos, aunque fue anterior, quedó algo chamuscado. Especialmente en el a la postre desorbitado resultado que le atribuyó al partido en el que milita desde un año después de que naciera el hoy presidente del Gobierno.