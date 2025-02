Guardias civiles se suman a las denuncias contra Aragonés, Rodríguez y Pontón por injurias a la Corona

La Asociación Profesional de Guardia Civil Jucil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se adhiere a las tres ya impulsadas por Concordia Real Española contra los líderes de ERC Pere Aragonés, BNG Ana Pontón y Adelante Andalucía Teresa Rodríguez por delitos de injurias graves a la Corona . Solicita que se practiquen diligencias para detectar más casos.

Tal y como adelantó ABC, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación y ha nombrado fiscal instructora para dirimir si en los hechos denunciados por Concordia Real Española (CREE) hay indicios de delito. Estas diligencias englobarán también la iniciativa de Jucil, que en su denuncia, coincide con los argumentos de la mencionada asociación.

En concreto, solicita que se abra un procedimiento penal contra Aragonés, Pontón y Rodríguez por «injurias muy graves contra el Jefe del Estado, la institución monárquica y todo lo que ello comporta», en las que habrían incurrido con declaraciones públicas de amplia repercusión.

En el caso de Aragonés, la denuncia de Jucil detalla que a raíz de la visita de los Reyes de España a Cataluña, profirió expresiones tales como «Los Borbones son una organización Criminal», «La Monarquía solo puede ser corrupta por definición […] y hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía».

Sobre Rodríguez, la asociación de guardias civiles reproduce dos afirmaciones: «Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también» y «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano». Por último, en relación a Pontón, cita el comentario que hizo a raíz de la visita de los Reyes a Santiago con motivo del Día del Apóstol: «No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción».

Para Jucil, «se ha vulnerado, de forma muy gravosa, el bien jurídico protegido, que no es otro que la Corona , en cuanto a los valores institucionales que representa».

«La gravedad de las expresiones manifiestas es muy alta, pues no solo atacan a la figura del Rey, sino a una institución monárquica entera, y alteran así toda la Familia Real. Y no solo ello, pues no se han realizado por personas en su ámbito privado, sino por personajes públicos de índole político , los cuales tienen trascendencia en la sociedad española, y su mensaje puede ser transmitido a una pluralidad abundante», señala la denuncia.

Entienden así que no caben en la libertad de expresión, que «queda totalmente desvirtuada cuando a través de la gravedad de sus actos, profieren unas expresiones que van más allá de una mera crítica social», tal y como reza el escrito al que tuvo acceso este diario.