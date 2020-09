La Guardia Civil denuncia el acto en Alsasua por no tener permiso No se comunicó la marcha a la Delegación del Gobierno, sólo al Ayuntamiento

La Guardia Civil ha denunciado la manifestación realizada en Alsasua este sábado por personas del entorno de la «izquierda abertzale» por no haber sido comunicada formalmente a la Delegación del Gobierno. La Benemérita censura que la marcha, en la que participarían en torno a 400 personas, no fue un acto festivo, «kalejira» o pasacalles como los organizadores habían anunciado y comunicado al Ayuntamiento de Alsasua, sino que fue una manifestación y un acto que incumplió la normativa sanitaria exigible ante la crisis sanitaria del Covid-19.

El acto superó el número de 20 personas concentradas en la vía pública, sin autorización para ello, no se mantuvieron las distancias de seguridad y hubo personas que no llevaban mascarillas, motivo por el que la Guardia Civil denuncia también los hechos.

En declaraciones a la Agencia Efe, el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, explicó que autorizó el «pasacalles» solicitado por los convocantes, de acuerdo a la normativa en vigor, también la sanitaria, y el acto «se desarrolló sin ningún tipo de incidente, lo cual, como alcalde, es con lo que me quedo». Sin embargo, la Guardia Civil apunta que lo celebrado en Alsasua no fue un pasacalles como se había anunciado y comunicado al ayuntamiento, sino una manifestación que para poder celebrarse debería haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno y haber recibido la autorización.

Además, añaden que durante la marcha se produjeron gestos obscenos contra el Instituto Armado. De manera que serán los jueces quienes decidan si hubo delito o no. La Audiencia Nacional, que dijo no poder prohibir la concentración de Alsasua, recomendaba a su vez que el acto fuese vigilado por si pudiera haber comisión de delito.

Los representantes de PP, Ciudadanos, Navarra Suma, colectivos de víctimas del terrorismo, representantes sindicales y de asociaciones de Guardia Civil y otros grupos exigieron durante los días anteriores a los actos de Alsasua que se impidieran a toda costa por atentar contra la dignidad de la Guardia Civil, de las personas que ejercen en ella su profesión de protección de las personas y un atentado contra las propias familias de quienes han padecido asesinatos, persecución y acoso del mundo radical abertzale.

El PP ha pedido explicaciones y la comparecencia del ministro del Interior y exigió también que se disolviera el actual Ayuntamiento de Alsasua (Geroa Bai). El alcalde, Javier Ollo, rechazó ayer por su parte las críticas recibidas por la celebración. «Estamos hablando de un acto en el que se lleva a cabo una reivindicación política que es legítima y es legal; otra cosa son las formas que puedan utilizar o no, que desde luego a mí no me gustan», afirmó. Ollo insistió que «teniendo en cuenta que la reivindicación como tal no era ilegal, el evento no podía ser no autorizado». Recordó también que con Gobierno del Partido Popular, en 2011, también se celebró esta jornada.

En esta ocasión y durante los días previos, los colectivos mencionados consideraron que los actos que se programan en Alsasua con este motivo son una aberración para la democracia, para quienes defienden la seguridad ciudadana y que en la pandemia del Covid-19 se están dejando la piel también para ayudar a la población. En la programación y en los actos realizados en Alsasua los asistentes trataban a la Guardia Civil como un virus. Navarra Suma aseguró en los días anteriores que esa jornada con apenas 400 participantes (sólo la población de Alsasua es de 7.407 habitantes), no refleja para nada lo que opinan la mayoría de las personas de la Comunidad Foral.

La convocatoria denominada «Ospa Eguna» o «día del adiós», que lleva celebrándose varios años consecutivos, estaba destinada a humillar públicamente al Instituto Armado, cuya expulsión de Navarra y del País Vasco persiguió ETA.

«Vosotros sois los virus», fue el lema de la concentración radical que volvió a producirse ante la inacción general, incluido el juez de la Audiencia Nacional, que no vio opción al «delito de odio», tal y como denunciaron previamente sindicatos del Cuerpo policial, asociaciones de víctimas de ETA y los partidos PP, UPN, Vox y Ciudadanos.