Las grandes polémicas de Willy Toledo

La detención de Willy Toledo este miércoles en ejecución de la orden dictada contra él por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por no acudir a declarar en dos ocasiones por una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos es solo uno de los capítulos del largo historial de polémicas que ha protagonizado en los últimos años.

Ya pocos recuerdan a Toledo por la faceta que desempeñó como actor en exitosas series españolas como «7 Vidas», precisamente por su tendencia a arremeter contra diestro y siniestro, en muchas ocasiones a través de insultos, lo que le ha llevado a tener que declarar ante un juez por esa supuesta vejación a los sentimientos religiosos.

Ofensa a los sentimientos religiosos

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso». Estas fueron las palabras que le han costado al actor su detención, tras negarse a acudir a declarar en dos ocasiones a pesar de estar citado. Toledo publicó este mensaje en su perfil de Facebook tras la apertura de juicio oral a tres mujeres por la que se denominó «la procesión del coño insumiso».

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al actor ante la Fiscalía por estos comentarios. Además, Abogados Cristianos pedía al juez que valorase la existencia de un delito de odio después de que el actor justificara en televisión que durante la Guerra Civil fusilaron a personas a causa de su fe e incendiaron iglesias porque «algo harían».

«Me cago en el 12 de octubre»

En octubre de 2015, Willy Toledo arremetió contra la fiesta nacional, también en un mensaje publicado en su muro de Facebook. El actor cargó contra el «genocidio» que a su juicio supuso la conquista de América, contra el día de la celebración, contra el «descubrimiento» del continente americano, contra la monarquía y hasta contra la Virgen del Pilar.

«Me cago en el 12 de octubre. Me cago en la fiesta nacional (yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar). Me cago en la monarquía y sus monarcas. Me cago en el "descubrimiento". Me defeco en los "conquistadores" codiciosos y asesinos. Me cago en la "conquista" genocida de América. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea. Nade que celebrar. Mucho que defecar. Boas noites», escribió Toledo.

«Borrachos», a los guardias civiles de Alsasua

También centró su odio el actor en los guardias civiles agredidos en Alsasua en octubre de 2016. Willy Toledo contestó, en esta ocasión a través de Twitter, un mensaje de la cuenta oficial de la Guardia Civil condenando los hechos. En su tuit, el actor llamó «borrachos» y «prepotentes» a los agentes agredidos. «Yo también condeno a los dos agentes de la benemérita borrachos y prepotentes que amenazaron de muerte a la clientela de un bar en Alsasua», escribió.

La cuenta de la Guardia Civil, a su vez, respondió con ironía al tuit de Toledo: «Al menos usted no les condena por golpear con la cara en los nudillos, pies y rodillas de unos pacíficos ciudadanos».

«La Manada», hijos sanos del patriarcado

La polémica de «La Manada» de los Sanfermines de 2016, donde cinco jóvenes sevillanos abusaron sexualmente de otra joven, también fue un asunto en el que Toledo quiso dejar su huella. A través de un mensaje en Twitter, el actor aseguró que la gente pediría para ellos la «pena de muerte» si fueran «extranjeros, negros, comunistas o pobres». «Si los hijos sanos del patriarcado que forman "La Manada" fueran negros, árabes, chinos, latinoamericanos, comunistas o, simplemente, extranjeros pobres, toda la otra manada, la de orcos que los apoya, justifica y jalea, estaría pidiendo la pena de muerte para ellos».

Miguel Bosé «compra bebés a la carta»

En agostode 2017, el cantante Miguel Bosé instó a los organismos internacionales a que actúen contra el régimen de Nicolás Maduro, cataloguen al gobierno bolivariano de reaccionario y dictatorial y exijan su caída para que llegue un nuevo tiempo político a Venezuela.

La publicación enfureció a Willy Toledo, que respondió al cantante con un mensaje demoledor: «Eres más simple que el mecanismo de un triciclo, y tan ignorante como un filete empanao. Eres y has sido siempre el lacayo ideal del fascismo».

El ataque no terminó ahí, sino que después escogió la red social Facebook para publicar un mensaje más largo en el que decía: «Le cantó a Pinochet en persona mientras a pocos metros el dictador golpista asesinaba, torturaba, violaba y desaparecía chilenas. Estuvo metiendo sus sucias y manipuladoras manos en Cuba durante años. Recibió la nacionalidad colombiana como regalo de su amigo, el narcotraficante asesino y expresidente del país, Álvaro Uribe. Explota a mujeres pobres y compra bebés a la carta. La gallina de mi tío 'Juanfrancijco' canta infinitamente mejor que él hasta cuando no está fina, fina del todo».