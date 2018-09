El Govern reabre la «embajada» de Berlín el día 19 El Gobierno espera que la Generalitat cumpla con la ley para evitar un recurso que, asumen, enturbia su política de distensión

A. G.

Actualizado: 07/09/2018 03:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el Gobierno sigue dilatando la presentación del anunciado recurso contra la reapertura de las «embajadas» catalanas que se clausuraron con la aplicación del artículo 155, la Generalitat sigue su camino. Fuentes del Ejecutivo catalán confirmaron que el plan no se detiene, y que el próximo día 19 vuelve a entrar en funcionamiento la delegación del Govern en Berlín. Como informó ayer ABC, el Gobierno aún no ha presentado el recurso -tiene de plazo hasta el día 28- contra el plan de reaperturas, un recurso basado en el hecho de que la Generalitat no comunicó esta decisión a Exteriores, como es preceptivo. El Gobierno espera que la Generalitat cumpla con la ley para evitar un recurso que, asumen, enturbia su política de distensión.