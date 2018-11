Gobierno y PP buscan un presidente del TS que recupere la credibilidad perdida Últimos movimientos para cerrar los nombres de los ocho juristas, entre los que se imponen los fiscales

Nati Villanueva

Seguir Madrid Actualizado: 12/11/2018 03:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque faltan horas para que se conozcan los ocho nombres que PSOE y PPvan a proponer como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el cupo de juristas, la negociación para cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces no se puede dar por cerrada todavía.Falta la figura del presidente, y su elección puede condicionar decisivamente el reparto de vocales entre Gobierno y populares que se había establecido de forma salomónica (diez y diez). De ahí que hasta que esa presidencia no esté consensuada no se conocerá con exactitud quién integrará el nuevo CGPJ. No al menos el cupo de los doce jueces que lo componen.

Y es que si el nombre elegido viene de la mano del PP, el PSOE podría «quedarse» a cambio con algún vocal más de los inicialmente previstos, señalan fuentes conocedoras de la negociación. En cualquier caso, todavía no hay acuerdo en este sentido, aunque todo apunta a que quien estará al frente de la máxima instancia jurisdiccional de España (que también preside el CGPJ)saldrá del Tribunal Constitucional o del propio Tribunal Supremo.

Como adelantó ABC, pese a que las relaciones entre Ejecutivo y populares no atraviesa su mejor momento, los negociadores –la ministra Delgado y su antecesor, Rafael Catalá– tienen claro que quien sea elegido presidente tiene por delante una difícil tarea: la de que el Tribunal Supremo recupere la credibilidad perdida.

Una imagen lastrada

La reciente gestión de la crisis de las hipotecas, junto con la exitosa labor del aparato de propaganda independentista en el exterior –que se ha traducido en la negativa de países de la UE a entregar a prófugos del 1-O– y la intromisión del propio Ejecutivo cuestionando el delito de rebelión en el «procés», ha lastrado la imagen de este tribunal hasta el punto de que sus propios magistrados reconocen que se tardará tiempo en recuperarla. En este sentido es fundamental el perfil de la persona que tenga que coger las riendas del órgano de gobierno de los jueces, un cargo para el que PP apuesta por un profesional con solvencia jurídica pero también con experiencia en la gestión y capacidad de liderazgo.

Otra de las cuestiones que comparten Ejecutivo y populares es su «firme voluntad» de renovar el órgano en plazo por «responsabilidad institucional». El mandato del actual CGPJ, el presidido por Carlos Lesmes, vence el próximo 4 de diciembre. Lo que se prestende es llegar a Navidad con los deberes hechos y que el próximo año comience con el órgano de gobierno de los jueces ya constituido, de forma que el que el que será el juicio más importante y mediático de la última decada (después del 11-M), el del «procés», arranque con la mayor estabilidad posible tanto en el Supremo como en su vecino CGPJ.

Entre medias, la nueva ley que regulará el órgano, podría ser aprobada sin enmiendas en el Senado el próximo 11 de diciembre, con lo que el nuevo CGPJ ya echaría andar con su nuevo andamiaje, que, en definitiva, supone volver al órgano que era antes de la reforma de Gallardón en 2013: un Consejo de vocales con dedicación exclusiva que recupera la esencia de órgano colegiado que la Constitución quiso darle. Veinte vocales forman parte de él: doce de procedencia judicial preseleccionados por la carrera, y ocho juristas de reconocido prestigio. Ambos cupos son elegidos por Congreso y Senado.

Pese a que al cierre de esta edición faltaban horas para cerrar la lista de juristas, los nombres propuestos no se podían considerar todavía definitivos. De hecho, candidatos que parecían «fijos» el viernes se habían caído a última hora. Es el caso del presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Esteve. Sí sonaban con fuerza en esa lista, a propuesta del PP, el abogado y exdiputado del PP José Miguel Castillo; la fiscal decana de Las Palmas, Rosa Rubio, y la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados. Por parte del PSOE sonaban los nombres de las fiscales de Santiago de Compostela y de Valladolid Pilar Fernández y Sofía Puente, y el del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, el ponente del caso Gürtel.

Entre la lista de jueces, ayer había serias dudas de integrar entre los candidatos propuestos a la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell. La presencia del juez Andreu, amigo de Delgado, también es una incógnita.