El Gobierno ya ha trasladado a 253 «sin papeles» desde Canarias hasta la Península Hasta octubre, Migraciones ha derivado a 17.400 inmigrantes irregulares entre distintos puntos del territorio nacional

Enrique Delgado Sanz Madrid Actualizado: 01/12/2020 03:10h

La cuestión migratoria es uno de los punto de fricción en la mesa del Consejo de Ministros. Mientras Podemos no para de pedir que haya traslados de inmigrantes irregulares desde Canarias hacia otras partes del territorio para aliviar la situación en las islas, el Gobierno se mantiene firme en el no. De hecho, tanto los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Migraciones, José Luis Escrivá, descartaron tajantemente esta opción. No obstante, el Ejecutivo sí ha realizado traslados de «sin papeles» desde el archipiélago a la Península este año: concretamente 253.

Desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre llegaron 6.081 personas en patera a Canarias, según los balances del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones