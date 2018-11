El Gobierno usa un traductor en línea y convierte a Dolores del Campo en «it is pain of field»

En las últimas semanas una campaña de publicidad que inundaba las marquesinas sostenía que anunciar un producto en inglés en España era una pérdida de tiempo puesto que no se entendía. No en vano, aprender idiomas es una de las prioridades de los jóvenes del país. Incluso, que un presidente del Gobierno sea capaz de relacionarse con sus homólogos extranjeros sin tener que recurrir a un traductor es una aptitud que se valora positivamente entre el electorado.

Todas estas preocupaciones, sin embargo, no parecen existir en las páginas webs de los ministerios del Gobierno. Hace un día, Sonya Downsett, corresponsal de Reuters en España, se hacía eco de un error de traducción que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lucía en su web a través de un tuit.

The dangers of using automatic translation on websites: Spanish Industry Ministry main news item about a lady named Dolores del Campo appears on English website as 'It is pain of field ... ' 🤔 pic.twitter.com/wHUcf8OtdC