El Gobierno sigue «estudiando» si recurrir la moción del Parlament contra la sentencia del «procés» Celaá señala que Sánchez «no dio por hecho» que hubiera acuerdo con los independentistas

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado este jueves que siguen «estudiando» la impugnación en el Tribunal Constitucional de la moción aprobada en el Parlament de Cataluña el 28 de octubre en contra de la sentencia del «procés», que acusaba al Tribunal Supremo de hacer un «juicio político» contra el independentismo, y la de la Asamblea de Madrid del 7 de noviembre pidiendo la ilegalización de partidos independentistas.

«El Gobierno estudia ambas resoluciones y tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar de ninguna de las maneras una vulneración de la legalidad. Ni en una ni en otra», expresó Celaá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Sin embargo, la ministra en funciones no ha querido explicar cuál es la duda jurídica que tienen en el Ejecutivo para no recurrir ya ante el Constitucional. «Ambas resoluciones siguen siendo estudiadas», ha subrayado sin más profundidad.

Desde el Gobierno en funciones se anunció hace un par de semanas que sus servicios jurídicos analizarían los textos para elevarlos al Tribunal Garante si así se consideraba. Precisamente la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, expresó en Onda Cero a finales de octubre que el Consejo de Ministros iba a impugnar «ya» la moción del Parlament contra la sentencia del Alto Tribunal a los líderes del 1-O. «No es de recibo que en un parlamento autonómico se abra una especie de crítica a una sentencia del Tribunal Supremo», aseveró Calvo entonces.

Por otro lado, Celaá ha manifestado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez «no dio por hecho» que hubiese un acuerdo con ERC. «No dio por hecho nada. Pueden revisar las declaraciones», expresó Celaá este jueves. Sánchez explicó ayer durante su visita a la Cumbre de la OTAN, en Londres, que «que aún no había acuerdo, pero que éste siempre iba a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española». Unas palabras no gustaron en ERC, donde se sigue insistiendo en que el entendimiento «todavía está lejos», según explicó ayer ABC.

Celaá: «El pesimismo conduce al vacío»

Celáá se ha mostrado «optimista» con que la formación del Gobierno de coalición llegue antes de Navidad. «El pesimismo es un territorio vacío, un cuarto oscuro», ha expresado Celaá, que insiste en que lo «más importante» es tener un Gobierno «cuanto antes».

Eso sí, ha mandando un mensaje velado a las fuerzas independentistas y al resto de formaciones: «Gobernar es una cuestión y necesidad de Estado y ayudar a la gobernabilidad es una responsabilidad compartida».

La ministra portavoz no quiso abundar en el estado de las negociaciones entre socialistas y soberanistas. «No entraré a afirmar una cosa u otra porque corresponde a las fuerzas políticas hacerlo», ha explicado. Tampoco quiso valorar las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que pidió ayer «cauces de expresión» para que «nadie tenga que situarse fuera del ordenamiento jurídico». «No corresponde desde esta mesa contestar al itinerario que va teniendo las conversaciones con las distintas fuerzas políticas», ha zanjado.