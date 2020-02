MESA DE NEGOCIACIÓN CON CATALUÑA El Gobierno resta importancia a la incorporación de un imputado por el 1-O: «Lo importante es lo importante» La cita se desarrollará sin orden del día y con enfoques muy distintos sobre los asuntos a tratar

El Gobierno resta importancia a la composición de la delegación enviada por la Generalitat de Cataluña a la negociación que se abre mañana entre ambos Ejecutivos en La Moncloa. Aunque la presencia de miembros que no forman parte del Govern catalán y en particular del imputado Josep María Jové han incomodado en las filas socialistas el Gobierno quiere pasar página «convencido de la utilidad iniciar una vía de diálogo».

Las expectativas de momento no son muchas en términos concretos. Se pone el foco en la necesidad de «superar la incomunicación». Por no haber no habrá ni un orden del día de la reunión. Ha dicho hoy la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que «el mejor orden del día es la claridad de las posiciones», que el Gobierno vuelve a definir como en las antípodas entre unos y otros.

«Solo se puede avanzar empezando», ha dicho Calvo, que para esta primera cita ha dicho que debe producirse «una reflexión sobre cómo ha llegado esta situación aquí». Y aquí el Gobierno apunta a la «vulneración del sistema constitucional» por parte de los independentistas. Pero también a apuntado a la «desidia y falta de diálogo» del anterior Gobierno.

Insiste el Gobierno en que «el mejor orden del día es sentarnos y escucharnos». Desea el Gobierno que la discusión se sitúe en torno a la «agenda para el reencuentro». El documento de 44 medidas que Pedro Sánchez entregó a Quim Torra en su cita en Barcelona hace casi tres semanas, que entiende el Gobierno que consiste en «respuestas muy concretas en torno a acumulación de preguntas y de expectativas».

Pese a la «decepción», como lo definió ayer el PSC, por la composición de la delegación enviada por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno ha evitado entrar a criticarla en público: «Nos sentamos dos gobiernos. Para el Gobienro lo importante es lo importante». Para La Moncloa lo importante es arrancar esta mesa «de manera formal» e insisten en que «todo lo demás es bastante secundario».

Por su parte, la Generalitat sigue empeñada en que la reunión de mañana se centre, principalmente, en dos asuntos: la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña y la puesta en libertad y sin rastro judicial de los condenados por el 1-O (amnistía). Así lo ha reiterado hoy Meritxell Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán.

Tras reconocer que, al mediodía de hoy, la reunión de este miércoles sigue sin orden del día o guion acordado con La Moncloa, la portavoz autonómica ha indicado que «la parte catalana va a negociar desde la unidad de acción» para resolver «el conflicto político». La idea es dejar los 44 puntos «para el reencuentro» propuestos por Sánchez para la Comisión Bilateral.

Budó ha informado de que tras la reunión entre gobiernos, por la tarde en La Moncloa mañana, comparecerá ante los medios de comunicación el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para explicar su punto de vista del desarrollo del encuentro. A primera hora de la tarde, la Generalitat ha confirmado la comparecencia de Torra ante los medios de comunicación, que será en La Moncloa al finalizar la reunión entre gobiernos. Desde el Gobierno se apunta a una posible comparecencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.