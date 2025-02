Díaz Ayuso al Gobierno: «Nos van a arruinar. Va a ser una catástrofe social y económica sin precedentes» La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, rechaza en el Senado que no haya habido consenso: «El acuerdo y el consenso es más del que se dice»

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias , ha asegurado esta mañana durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebra hoy en el Senado, que entre el Gobierno y las regiones ha habido una «coordinación y colaboración» y un «amplio dispositivo de entendimiento». Además, ha subrayado que en el plan de desescalada se han incorporado medidas propuestas por las autonomías.

Estas declaraciones contrastan con las críticas de algunas comunidades autónomas del PP ante la falta de comunicación para la puesta en marcha del plan de desescalamiento.

Darias ha reiterado el «elevado grado de consenso, aunque parece otra cosa» en las relaciones que han mantenido durante el estado de alarma los distintos ministerios. En su intervención, está desgranando, ministerio por ministerio , las reuniones y contactos que se han mantenido, cifrándolas en 60.

La ministra ha admitido que «hay mucho ruido, pero tienen que salir voces. El acuerdo y el consenso es más del que se dice, está por encima del ruido, aunque no se oiga».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla , se mostró muy crítico con el Gobierno al afirmar que la reunión del Senado es «un fracaso y está devaluada», al no estar presente el presidente del Gobierno. En cuanto a sus videoconferencias con Pedro Sánchez, ha subrayado que su sensación es que nada de lo que se ha propuesto se ha llevado a cabo y que los presidentes autonómicos «no hemos pintado nada».

«Francamente sola»

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, recordó que 46 días antes de decretarse el estado de alarma en su comunidad ya se había fijado el hospital de referencia y entre enero y febrero empezaron a comprar material.

Miras afirmó que la ausencia de Sánchez es «una falta de respeto» a las comunidades autónomas« y que el plan de desescalada es una »nueva improvisación. Para qué sirven las videoconferencias si no hay respuestas, pide unidad y nos enteramos de las cosas por ruedas de prensa. La lealtad es recíproca y no la hemos visto hasta ahora«.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha asegurado que su comunidad ha estado «francamente sola» y ha subrayado que «estando tan cerca del Gobierno, físicamente, no hemos podido estar más lejos». Por ello, pidió «una mesa de trabajo» con el Gobierno, al ser Madrid la Comunidad más afectada por su densidad de población.

Sobre las consecuencias de la crisis , alertó de que «nos van a arruinar y va a ser una catástrofe económica y social sin precedentes».

Díaz Ayuso anunció que la celebración del 2 de mayo será un homenaje a los «héroes de esta crisis» y reclamó al Ejecutivo que permita al Ejército y a las Fuerzas Armadas que estén presentes.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , advirtió de que ha sido leal con el Gobierno pero que «nos enterábamos de las decisiones del Gobierno por televisión, un día antes de la reunión con el presidente».

«Desconfianza»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas , denunció la «inacción» del Gobierno en las semanas previas a la crisis del coronavirus

Desde el País Vasco, el consejero de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka , criticó las medidas del Gobierno y afirmó que «no ha querido dar respuesta al estado autonómico para demostrar su valor» y que «ha rebajado a las comunidades autonómicas a meros entes locales». En este sentido, afirmó que ello demuestra «una desconfianza de que el centralismo es sinónimo de eficacia y que las comunidades autónomas no han llegado a la mayoría de edad» y advirtió de que «ya es hora de ir abandonando el estado de alarma y afrontar con los instrumentos legales ordinarios la última fase. No es bueno que la abusiva gestión del estado de alarma sitúe al estado autonómico en estado de shock».

El vicepresidente y consejero de Presidencia de Galicia, Alfonso Rueda , replicó a la ministra que «las cosas no son como lo que usted ha contado» y denunció que los datos que aporta Galicia no son después los que se dicen en el Gobierno. A su juicio, «no es normal que las comunidades se enteren de lo que va a pasar por las ruedas de prensa. Hay mucho despiste sobre los anuncios de desescalada. La información y la colaboración y no los hechos consumados, es fundamental».

El consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre , incidió también en la falta de acuerdo y afirmó que las medidas tendrían «que haberlo pactado y negociado» y que Andalucía el 27 de enero puso en marcha el grupo de trabajo y el 4 de marzo ya se intervinieron las residencias. El consejero considera que el mando único «no ha sido la solución y en muchas cosas ha sido un desastre».

«Nadie estaba preparado»

La consejera de Presidencia de Asturias, R ita María Camblor , siguió el argumentario socialista insistiendo en que la pandemia ha sido una «crisis mundial para la que nadie estaba preparado, dígase lo que se quiera decir». La dirigente socialista afirmó que «claro que se han producido erróres, ningún Gobierno está libre de cometerlos».

La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba , reclamó unidad y señaló que «no permitamos que nadie nos arroje la comida rápida del oportunismo para enfrentarnos y mantengamos la altura de estado». A su juicio, el coronavirus «no entiende de ideologías y la mejor vacuna es la unidad. Solo seremos resolutivos si seguimos manteniendo la unidad».

La consejera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló , ha pedido potenciar los recursos de los territorios y no utilizar a las comunidades como «excusas» para atacar al Gobierno, ya que «no somos secundarias, ni prescindibles». La consejera destacó la «predisposición al diálogo y la empatía del Gobierno con las comunidades autónomas», afirmando que nadie «estaba preparado».

La consejero de Presidencia de Aragón, María Teresa Pérez, inició su intervención poniendo «en valor el Estado autonómico y criticando a »las voces que lo ponen en cuestión«. A continuación ha afirmado que la pandemia del coronavius es una »cuestión inédita y desconocida«.

Pérez calificó de «esencial y vital» la coordinación con el Gobierno de Pedro Sánchez y apeló al «pacto del consenso y del acuerdo» porque la recuperación no tiene que tener «color partidista».

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz , afirmó que «nadie es capaz de decir que esto no es extraordinario» y que «algo tan extraordinario exige medidas más extraordinarias». Por ello, el 29 de enero pusieron en marcha el comité de expertos. Fernández apeló a la unidad insistiendo en que «el virus lo vamos a ganar si estamos unidos, todos a la vez».

Desde Navarra, el consejero de Presidencia, Javier Remírez, reclamó «humildad, autocrítica» y no adoptar «tentaciones ventajistas» en esta crisis. Igualmente, destacó la «colaboración con el Gobierno».

Finalmente, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles , advirtió de que «nadie sabía lo que iba a pasar, no había un manual de instrucciones» y afirmó que el Gobierno y las comunidades han actuado con «humildad y honestidad». En este sentido, señaló que «haremos flaco favor si aprovechamos el bicho para desgastar la labor de cualquier gobierno».